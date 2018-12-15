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Yeni iPhone modelleri "Ekranım Güvende" paketi hediyesiyle Vodafone’da

- Vodafone, iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR akıllı cihazları satışa sundu

Yeni iPhone modelleri
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İSTANBUL (AA) - Vodafone, bugüne kadarki en gelişmiş iPhone modelleri olan iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR akıllı cihazları satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone, iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR akıllı cihazları satışa sundu. iPhone’un son yeniliklerinden faydalanmak isteyen Vodafone müşterileri, yeni iPhone akıllı telefonlara “Vodafone Ekranım Güvende Paketi” hediyesiyle birlikte sahip olabiliyor. Bu paket sayesinde, iPhone’un şimdiye kadarki en büyük ekranlı yeni modelleri ekran kırılmalarına karşı Vodafone güvencesiyle korunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları kaydetti:

"Vodafone Türkiye olarak, dijital bağlantılı yaşamı bireyler için kolay ve erişilebilir kılmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda, Apple’ın yeni ürünleri iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR’ı da tüm Türkiye’de müşterilerimize Vodafone ayrıcalıklarıyla sunuyoruz. Vodafone’lular, yeni iPhone’lara müşteri ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiğimiz ‘Ekranım Güvende’ paketi hediyesiyle birlikte sahip olabiliyor. iPhone’un benzersiz teknolojisinin Vodafone Red ayrıcalıklarıyla birleştiğinde tüketicilerimizin dijital deneyimini eşsiz kılacağına inanıyoruz. Vodafone Türkiye olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak ürün ve servisler sunmaya devam edeceğiz.”


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