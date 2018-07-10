"Yeni kabine hedeflerimiz için sorumluluk alan çalışmalar yapacak"

İSTANBUL (AA) - Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, yeni kabine ve Cumhurbaşkanlığı organları ile ekonomi, güvenlik, sosyal ve kültürel politikalarda bürokratik hantallıktan sıyrılmış, risk alabilen ve hedefler için sorumluluk alan çalışmaların yapılacağını düşündüklerini kaydetti.

TÜMSİAD Genel Başkanı Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, 24 Haziran'daki seçim sonucu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilerek her alanda olduğu gibi ekonominin de önünü açacak politikalarda hantallık yaşatan bürokrasiye dair boşlukların ortadan kaldırıldığını belirtti.

Gerekli politikaların artık Meclis’in de desteğiyle tek elden hazırlanacağını ve yürütmeye konulacağını aktaran Doğan, "Açıklanan yeni kabine ve Cumhurbaşkanlığı organları ile ekonomi, güvenlik, sosyal ve kültürel politikalarda bürokratik hantallıktan sıyrılmış, risk alabilen ve hedeflerimiz için sorumluluk alan çalışmaların yapılacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni sistemde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı kabine ve kurullarda 2023 hedeflerine ulaşmak için gereken çalışmaları yapacak isimlerin olmasını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Doğan, yeni sistemde yürütmeden beklentilerinin yerli ve milli sanayi hamlesini daha ileri taşıyacak, enerji ve cari açık sorunlarını büyük oranda çözecek, KOBİ’lerin ihracat odaklı büyümesini sağlayacak ve İslami finansın gelişimini tamamlayacak politikaların üzerine gidilmesi olduğunu vurguladı.

Yaşar Doğan, şunları kaydetti:

“Şimdi her bir kurumumuzda gerçekçi bütçe anlayışına geçip, hedeflerimize ulaştıracak zihinsel dönüşümümüzü de tamamlamamız gerekiyor. Bizim gibi sahanın nabzını tutan sivil toplum kuruluşlarının da politikaların hazırlanmasında tartışan, rapor hazırlayan, çalışmalara yön veren ve politikaların uygulanmasında mesai harcayan bir özveriyle devletine destek olması gerekiyor. Yürütmenin, devlete, millete ve gönül coğrafyamıza hayırlı olmasını, yapılacak politikaların devletin ve milletin milli birlik ve beraberliğini daha da güçlendirmesine vesile olmasını diliyoruz."