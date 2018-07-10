"Yeni kabineden beklentimiz yüksek"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, yeni kabineden beklentilerinin yüksek olduğunu belirterek, ekonomi kurmaylarının cari açık, enflasyon, istihdam, yüksek faiz, kaynak bulma ve yüksek kur konularında ivedilikle hareket etmelerini beklediklerini ifade etti.

ASKON Genel Başkanı Cesur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni hükümet sisteminin ilk kabinesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Yeni hükümet sistemiyle birlikte sistemi de yürütecek olan kadroların da netlik kazandığını belirten Cesur, "Öncelikle geçmiş hizmetlerinden dolayı eski bakanlarımıza teşekkür ediyor, yeni kabineye de başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni hükümet sistemiyle birlikte vesayetçi zihniyet ve bürokratik devlet yapısının tarihin derin sayfalarına gömüleceğini beklediklerini aktaran Cesur, şunları kaydetti:

"Yeni kabine liyakat ve ehliyet sahibi, sektörün içinden gelen, aileden siyaseti görmüş isimlerden oluşmuş. Bu isimlerin özellikle seçildiğini ve yeni hükümet sisteminin işleyişine uyum sağlayacaklarını düşünüyoruz. Kendilerinden beklentilerimiz yüksek olmakla birlikte, bir anda her şey olsun, sihirli eller ortaya çıksın diye de bir beklentimiz yok. Lakin özellikle yeni kabinenin ekonomi kurmaylarının, cari açık, enflasyon, istihdam, yüksek faiz, kaynak bulma ve yüksek kur konularında ivedilikle hareket etmelerini bekliyoruz."

Hasan Ali Cesur, yeni sisteme geçmenin beraberinde getireceği "geçiş ve uyum süreci" gibi bazı zorluklar da olacağına işaret ederek, "Bu zorluklar da uyumlu ekonomi yönetimi, güçlü hükümet, ekonomik, siyasi istikrar ve güven ortamı ile birlikte rahatlıkla aşılabilecektir. Evet seçim bitti, yeni bir sistem geldi. Artık önümüze bakmalı ve geçim ile ilgilenmeli diyor, yeni kabinemize hayırlı, uğurlu olsun dileklerimizi iletiyoruz." yorumunu yaptı.





- "Yeni kabine ekonomi odaklı ve kalkınma hedefli"





İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomi odaklı ve kalkınma hedefli yeni kabinenin ülkeye ve millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Türkiye’nin büyük bir yönetim devrimi yaşadığını vurgulayan Kopuz, yeni kabinenin 16 yıldır yaşanan büyük değişimin yarınlara taşınmasını başaracak güçte isimlerden oluştuğunu dile getirdi.

Türkiye’nin gelişmesi ve milletin refahının artması yolunda büyük atılımlar yapılacağına olan inançlarının tam olduğunu ifade eden Kopuz, "İş dünyası olarak oluşan kabineden memnunuz." görüşünü aktardı.



Yeni kabinedeki isimlerin genç ve liyakatli isimler olduğuna dikkati çeken Ali Kopuz, “Bu kabinenin en önemli yönü üyelerinin uzman, liyakatli ve donanımlı olmaları. Hiçbir siyasi kaygı gözetilmeksizin sadece adayların liyakatlerine bakılarak oluşturulmuş bir kabine. İş dünyasında başarılarını ispat etmiş isimlerin yanında TOBB camiasında görev almış, iş dünyasını, reel sektörü çok iyi tanıyan kişiler de var. Dolayısıyla bu kabine Türkiye’nin kalkınması yolunda önemli adımlar atacak bir yapıya sahip ve kabineyi 2023 hedeflerinin başarılması yolunda atılmış büyük bir adım olarak görüyorum." değerlendirmesini yaptı.





- "Yapısal reformların gündeme alınmasını sabırsızlıkla bekliyoruz"





Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün de yeni sistemin Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulunurken, yeni kabine üyelerine görevlerinde üstün başarılar diledi.

Son 15 yılda Türk müteahhitlik firmalarının yurt içinde gerçekleştirilen büyük altyapı yatırım projelerinde önemli görevler üstlendiğini, yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde büyük gelişme kaydettiklerini ve bu ülkelerde yatırımcı olduklarını anlatan Yenigün, "Bu süreçte sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, geçmiş hükümetlerin, bakanlarımızın ve değerli bürokratlarımızın yurt içi ve yurt dışı pazarlarımızı genişletmek, faaliyet alanlarımızı çeşitlendirmek ve sektörümüzün gelişmesi için göstermiş oldukları yakın ilgi ve desteğin başarılarımızda rolü çok büyük olmuştur." ifadelerini kullandı.

Küresel ortamın son derece kırılgan olduğu böyle bir dönemde öngörülebilirliği yeniden güçlendirerek yatırım ortamını iyileştirecek yeni bir yol haritasına olan ihtiyaçlarının sürdüğünü belirten Yenigün, "Sürdürülebilir, sağlıklı ve üretime dayalı büyümenin yakalanabilmesi için kısa vadeli teşvik tedbirlerinin yanı sıra kalıcı ve uzun vadeli yapısal reformların gündeme alınmasını sabırsızlıkla beklemekteyiz. Böylece Türkiye’nin, dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer alacağı, bu başarının ülkemizin sürdürülebilir kalkınması ile insanımızın gelişmişlik düzeyi, mutluluk ve refahına yansıyacağı bir geleceğin inşası başlıca dileğimizdir." görüşlerini kaydetti.