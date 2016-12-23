Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...
Üst yönetimde önemli değişiklik oldu
Üst yönetiminde önemli değişiklik oldu
İkinci defa dünya faktoringcilerinin başkanı oldu
Faktoringciler ikinci defa başkan seçti
Serbest piyasa elektrik tüketicisne büyük fırsat sağlayacak
Serbestlik elektrik için büyük fırsat
AB'den Gümrük Birliği açıklaması
Güncelleştirme faydalı olacak

Yeni Mercedes-AMG GT R'nin lastikleri Michelin'den

İSTANBUL (AA) - Michelin, yeni Mercedes-AMG GT R modelini orijinal ekipman olarak donatacak.Şirketten yapılan açıklamaya göre, Michelin, motor sporlarından kazandığı deneyim sayesinde lastikleri ile markalara çözüm ortaklığı yapmaya devam...

Yeni Mercedes-AMG GT R'nin lastikleri Michelin'den

İSTANBUL (AA) - Michelin, yeni Mercedes-AMG GT R modelini orijinal ekipman olarak donatacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Michelin, motor sporlarından kazandığı deneyim sayesinde lastikleri ile markalara çözüm ortaklığı yapmaya devam ediyor.

Mercedes-AMG GT R’ye özel olarak geliştirdiği Pilot Sport Cup 2 lastikleri ile sürücülere maksimum performans sunmayı hedefleyen Michelin, direksiyon hakimiyeti, yol tutuşu ve dayanıklılık arasındaki optimum dengeyi sağlıyor. Michelin, AMG serisinin bugüne kadar üretilen en gelişmiş yol tutuşuna sahip otomobili olan Mercedes-AMG GT R’ye yüksek lastik ömrü ile farklı zemin ve parkur koşullarında dahi güvenlik ve performansı bir arada sunuyor.

Michelin, yeni Mercedes-AMG GT R’ye özel olarak geliştirdiği MICHELIN Pilot Sport Cup 2 lastiklerinde, kişiye özel olarak siparişle geliştirilen teknik özellikler de yer alıyor. Ayrıca, Premium Touch efekti ile lastikler görsel olarak zenginleştiriliyor. Track Variable Contact Patch 3.0 teknolojisi ile MICHELIN Pilot Sport Cup 2, düz ve virajlı yollarda zemin ile temas alanını eşitliyor.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
MichelinMichelin Pilot Sport Cup 2OtomotivYeni Mercedes-AMG GT R
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.