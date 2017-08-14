Yeni mezun astsubayların maaşlarını gasp ediyorlar

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığındaki "mahrem" yapılanmasına ilişkin 88'i asker, 52'si sivil, 140 kişinin yargılandığı davaya sanık savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuklu sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.



Soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyen eski astsubay , örgütle bağlantısının maddi nedenlerden dolayı olduğunu iddia etti.



, 2009-2010 yıllarında Aydın'da üniversite eğitimine başladığını ifade ederek, devlet yurtlarını kazanamadığını, fiyatı uygun olduğu için FETÖ'ye ait yurtlarda kalmaya başladığını söyledi.



Örgüt tarafından gerçekleştirilen toplantı veya sohbetlere katılmadığını öne süren , hiçbir suça karışmadığını ve FETÖ'nün gerçek yüzünü darbe girişiminden sonra gördüğünü kaydetti.

- "İstesem terör örgütünün evinde de kalabilirdim"



Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen sanık M.F.Ö. de örgütle üniversite çağında tanıştığını ve gelen tekliflerle maddi imkanlardan ötürü yurtlarında kalmaya başladıklarını anlattı.



M.F.Ö, örgütün dini bir cemaat gibi göründüğü için yanlarında kaldığını ancak bu süre zarfında hiçbir suça karışmadığını iddia ederek, "Benim telefonuma Sami isimli biri Bylock programını yükledi. Bu programda, dini içerikli konuşmalar ve paylaşımların olacağını söyledi. Aradan birkaç ay sonra bu programı artık kullanmadığını, benim de silebileceğimi söyledi." ifadesini kullandı.



Diyarbakırlı ve Kürt kökenli olduğunu, istese terör örgütünün de evinden kalabileceğini ancak vatanına bağlı biri olduğundan böyle bir durumun yaşanmadığını öne süren M.F.Ö, bu yapıyla yurtlarında kaldığı süre boyunca sadece barınma ihtiyacını karşıladığını ve örgüte para yardımında bulunmadığını iddia etti.



- "Seni okuldan attırırım"



Bylock kullanıcısı olduğu iddia edilen sanıklardan eski astsubay S.D. de hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini söyledi.



S.D, jandarma astsubay olmak için 2013'de girdiği sınavı örgütten yardım almadan kazandığını belirterek, "Örgütten kopmak istiyordum. İ.S. isimli bir FETÖ mensubuyla kavga ettim. Bu şahıs beni 'Seni okuldan attırırım' dedi. Bylock’un ne olduğunu da darbe girişiminden sonra öğrendim." diye konuştu.



Eski astsubay İ.S. de etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini ifade ederek, örgütle üniversite yıllarında tanıştığını anlattı.



Jandarma astsubaylık okulunu bitirdikten ve rütbe aldıktan sonra daha önceden de tanıdığı İ.S. isimli bir örgüt üyesinin kendisiyle irtibat kurduğunu dile getiren İ.S, "İ.S, okulu bitirdikten sonra beni evine çağırdı ve benden maaşımın belirli bir kısmını örgüte bağışlamamı istedi. Örgütün, rütbe alan, işe başlayan kişilerin maaşından yüzde 5-10-15 oranında kesintiler yaparak yardım topladıklarını söyledi, 'Bekarlardan yüzde 15, evlilerden yüzde 10, çocuklulardan da yüzde 5 yardım topluyoruz' dedi." şeklinde konuştu.

İ.S, örgüt üyesi bazı kişilerin kendisinden arkadaşları ve komutanlarıyla ilgili bilgi istediğini ancak hiç bilgi vermediğini öne sürerek, darbe girişiminden önce bilmediği yabancı numaraların sürekli kendisini taciz ettiğini iddia etti.



Etkin pişmanlıktan faydalanmak istediğini dile getiren E.S. ise örgüt ile üniversite yıllarında tanıştığını kaydetti.



Örgüt üyelerinin Jandarma astsubay okulunda belli aralıklarla kendilerini aradıklarını belirten E.S, "Kura çekip görev yerlerimize dağıldığımızda beni gittiğim Aksaray'da başka bir örgüt üyesiyle tanıştırdılar. O kişi bizi belli aralıklarla ziyaret edip 'Ziyaret etmezsen aramıza soğukluk girer, böyle görüşmelerimiz aramızdaki bağı korur' diyordu. Bana 'Özel hayatınızda kılın ama görevdeyken namaz kılmayın, oruç tutmayın, cumaya bile gitmeyin.' diyordu." ifadesini kullandı.

Duruşmaya, sanık savunmalarıyla yarın devam edilecek.

- İddianame

İddianamede, sanıklardan 7'sinin "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "terör örgütü üyesi olmak", 133'ünün ise "terör örgütü üyesi olmak" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.

Sanık askerlerin tamamının darbe girişiminin ardından görevlerinden ihraç edildiği belirtilen iddianamede, sanıkların 76'sının itirafçı olarak etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği, 71'inin ise ByLock kullandığı kaydediliyor.