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Yeni müfredat velilere de anlatılacak

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Semih Aktekin, yeni müfredatın öğretmenlerden sonra velilelere de anlatılacağını söyledi.

Yeni müfredat velilere de anlatılacak

İZMİR (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı, yeni eğitim öğretim yılı öncesi, bu sene uygulanacak yeni müfredatı anlatmak için öğretmenlere eğitim verecek. 7-15 Eylül'de verilecek eğitimlerde, "müfredatta neler değişti, eskisiyle farkı ne, yeni değişen programa göre ne gibi hazırlıklar yapılması gerekiyor, kitaplarda hangi değişiklikler var" gibi konularda bilgiler verilecek.

Aktekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğretim programlarıyla ilgili birçok değişiklik yapıldığını, programların güncellendiğini ifade etti.

6 bin formatör öğretmen

Öğretmenin benimsemediği, içselleştirmediği hiçbir değişim çabasının amacına ulaşamayacağını vurgulayan Aktekin, "Eğitimle ilgili reform ve değişim çabalarında esas itici güç öğretmendir. Bakanlığımız da öğretmenleri bilgilendirmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda güncellenen programları öğretmenlere aktarmak üzere bütün illerden 6 bin öğretmen formatör olarak eğitildi." diye konuştu.

Veliler bilgilendirilecek

Aktekin, Eğitim Bilişim Ağı, Talim veTerbiye Kurulu Başkanlığının müfredatı tanıtan videolar hazırladığını ve buna da internet üzerinden ulaşılabileceğini söyledi.

Velilerin eğitimde önemli bir paydaş olduğunu vurgulayan Aktekin, "Sadece öğretmenlerle yetinmiyoruz. Yeni müfredatı öğretmenlerden sonra velilerimize de anlatacağız. Velilerimizi eylül ve ekim ayında öğretmen eğitimi bittikten sonra okullarda yapacağımız bilgilendirme toplantısı ile bilgilendireceğiz. Müfredatta ne değişti, niçin değişti, kitaplarda ne değişti, çocuklarımızı ilgilendiren ne gibi yenilikler var, bunları bilsinler istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Halil Şahin

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