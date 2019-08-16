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Yeni nesil medikal estetik teknolojileri İstanbul’a geliyor

Kozmetik, güzellik, bakım ve medikal estetik sektörüne dair A’dan Z’ye tüm ürün guruplarının sergileneceği CNR Beauty & Wellness Show İstanbul’a, yeni nesil lazer epilasyon teknolojileri damga vuracak. Yerli ve yabancı dünyanın en önemli lazer epilasyon markalarının ürün sergileyeceği fuar, 19 Eylül'de, global ticaretin merkezi CNR Expo'da kapılarını açacak.

Yeni nesil medikal estetik teknolojileri İstanbul’a geliyor
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CNR Holding’in yurt içi pazarlama ekibi, CNR Beauty & Wellness Show İstanbul için, Türkiye’nin her bölgesini tek tek dolaşarak güzellik salonları ve medikal estetik merkezlerini fuara davet etti. Çok olumlu geri dönüşler alının bu ziyaretler, özellikle iç piyasada yeni iş bağlantıları kurmayı amaçlayan katılımcı firmaların elini oldukça güçlendirecek. 
 
CNR Beauty & Wellness Show İstanbul’u Türkiye’deki 100’den fazla ülkenin “Ticari Ataşeliği” de destekliyor. Ataşelikler fuarın yabancı alıcı rakamına, kendi ülkelerindeki sektör alıcılarına tavsiye mektupları göndererek büyük katkılar sağlayacak. CNR Holding ayrıca fuar için Polonya, Almanya, Rusya ve Dubai başta olmak üzere yakın coğrafyadaki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ise aralıksız şekilde devam ediyor. 

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