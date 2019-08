“Yeni nesil stant tasarımları ziyaretçilere farklı deneyimler yaşatıyor...”

Son olarak Almanya, Hannover’deki Domotex Zemin Fuarı kapsamında sergilenen “Tropicana” ve yine aynı fuarda yer alan enstalasyon çalışması “The Path” ile yurt dışında büyük ses getiren Yerce Mimarlık, sanat-mimarlık ara kesitinde ele aldıkları stant tasarımlarıyla fuarcılık anlayışını çağın gerekleriyle buluşturan dikkat çekici projelere imza atıyor.



Dijital dünyanın yeni standartlarıyla değişen fuarcılık anlayışını, stant tasarımlarındaki değişimi ve uluslararası fuarlarda gözlemledikleri yeni trendleri analiz eden Yerce Mimarlık Kurucusu Y. Mimar Nail Egemen Yerce, yeni nesil stant tasarımlarında “ziyaretçiye deneyim yaşatma” olgusunun ön plana çıktığını dile getiriyor. Ürün-stant arasındaki ilişki ve uyumun çok önemli olduğunu, ancak bu uyumun aynı zamanda yaratıcı ve ilham veren bir birliktelik doğurması gerektiğini vurgulayan Yerce’ye göre stant tasarımının hafızada kalıcı, etkileyici bir algı bırakması ve ziyaretçi için bir deneyime dönüşmesi bu kriterlerle mümkün olabiliyor.



Tasarım eğilimleri hızla değişiyor



Geçici strüktür kategorisinde değerlendirilen fuar stantlarında yeniden kullanılabilir, sürdürülebilir ve daha ekonomik malzemelerin kullanımı ile bir sonraki yılda da uygulanabilir tasarımlar gerçekleştiren Yerce’ye göre uluslararası ve ulusal fuarlardaki tasarım eğilimleri birbirinden farklılık gösteriyor. Yurt dışında markaların, görsel olarak ziyaretçiyi etkilemekten ziyade onu, kendi parçası kılmak yönündeki heyecan verici ve yaratıcı kurguları benimsediğinin altını çiziyor: “İnsan hafızasında bir olgunun yer etmesinin en fazla bire bir kurulan bir ilişkiyle mümkün olduğu düşünülürse “deneyim”in stant tasarımlarında öne çıkartılmasının boşuna olmadığı anlaşılıyor. Yurt içinde ise durum biraz daha farklılık gösteriyor. Bu alanda iyi tasarımın bir gereklilik olduğu bilincinin giderek artması ve yerleşiklik kazanması, yurtdışına göre daha yeni bir olgu olarak karşımıza çıkıyor. Bununla beraber yurt içindeki markalar, tüm ürünleri gösterme refleksinden giderek uzaklaşıp daha rafine, etkileyici ve yaratıcı sunumlar, kurgular, tasarımlarla görünüşe çıkmak istiyor. Devamında markaların bu istekleriyle paralel stand konularına ayırdıkları bütçelerin de arttığı görülüyor.”



Kış bahçesi Tropicana, sıra dışı bir oyun The Path…



Almanya’da gerçekleşen Domotex Zemin Fuarı’nda sergilenen Tropicana ile yeni nesil fuarcılık anlayışına paralel olarak yaratıcı ve ilham verici bir stant ortaya koyan Yerce Mimarlık, yoğun fuar ortamı içerisinde ziyaretçilerin kendilerini yenileyebilecekleri, algılarını tazeleyebilecekleri bir “tazelenme durağı” fikriyle “kış bahçesi” konseptini ele aldı. Tropicana’da, geçirgen bir strüktür kabuğu ve tropik bitkilerden oluşturulmuş peyzaj kapsamında yer alan ürün sergileme alanının yanı sıra detaylarla zenginleştirilmiş kafe – bar alanı ile ziyaretçilere keyif ve ilham verebilecek bir mekan kurgulamak amaçlandı.



Yerce Mimarlık, tasarımında ZAAS ile işbirliği gerçekleştirdiği enstalasyon çalışması The Path’te ise, renkli ipliklerin bir araya gelerek ziyaretçilerin seçtikleri toplarla bir halıyı beraberce oluşturabildikleri interaktif bir oyun hayal etti. Merak uyandıran bir oyun olan The Path, ziyaretçiler arasında etkileşimi arttırması ve birlikte üretmeye imkan tanımasıyla, fuar alanının resmi ortamına sürprizli ve eğlenceli bir katkı sağladı.



Dijitalleşen fuarcılık



Günümüzde ticari ilişkilerin, büyük bir yoğunlukla internet ya da dijital platformlarda yaşandığını belirten Nail Egemen Yerce, bilim ve teknolojinin her geçen gün ilerlemesi sayesinde gelecekte “satış”, “satın alma” gibi deneyimlerin, bugünkünden epey farklı olabileceği ön görüsünde bulunuyor ve ekliyor: “Çok yakın zamanda olmasa da, gelecekte fuarlar da dijitalleşebilir; ziyaretçilerin yerinden bile kalkmadan birer VR gözlüğü ile fuarları ziyaret etmelerini mümkün olabilir. Ancak yine de belirli bir süre daha deneyimin bire bir şekilde gerçekleştiği günümüz fuarlarının, ticari ilişkileri geliştirmekte faydalı ve geçerli olacağını gözlemliyoruz.”