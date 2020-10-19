Yeni normalin yükselen yıldızı dijital pazarlama

GlobalWebIndex’in gerçekleştirdiği araştırmaya göre çalışanların yüzde 23'ü evden daha sık çalışmak istediklerini belirtiyor. Araştırma sonucuna göre, evden çalışma eğiliminin yükselmesiyle birlikte dijital pazarlama ihtiyacı artacak ve işletmeler pazarlama etkinliklerini daha fazla dijital tarafa kaydıracak.

Dijitale yatırım yapan kazanıyor

McKinsey tarafından yayımlanan yeni normalde müşteri memnuniyeti ile ilgili araştırma, tüm işletmelerin COVID-19'un değişen tüketici davranışları üzerinde yarattığı etkinin doğrudan sonucu olarak iş modellerinin dijital olacak biçimde değiştirdiğini gösteriyor. Araştırma, pandemi döneminde dijital pazarlama yatırımlarına ağırlık veren işletmelerin, müşteri sadakati konusunda kalıcı avantajlar sağlayacağına dikkat çekiyor.

Tüketiciler alışverişe ayırdıkları zamanlarının yüzde 60'ını internette harcıyor

Google ve Ipsos’un gerçekleştirdiği Global Perakende Araştırması’na göre tüketicilerin alışverişe ayırdıkları zamanın yüzde 60'ını internette harcadıklarını belirten EG Bilişim Teknolojileri CEO’su Gökhan Bülbül, dijital pazarlamanın artık opsiyon değil, mecburiyet olduğunun önemine dikkat çekerek sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Alışveriş tercihleri değişmeye başladı. Artık işletmeler, ürünlerini, çözümlerini tanıtmak için daha proaktif davranmak ve internette seslerini duyurmak zorundalar. Geçmişte dijital pazarlamaya yatırım yapmak, rekabette öne geçmek, daha fazla ciro yapmak için tercih edilen bir araç gibi görülüyordu. Kısa vadede olmasa bile, orta vadede şirketler için dijital pazarlama var olup olmama konusuna dönüşecek.

Perakende dijitale yöneliyor

COVID-19 krizinde deneyim olarak diğer ülkelerden birkaç hafta önde olan Çin’den örneklere de yer verilen araştırma, bu ülkede tüketicilerin harcamalarının halen normale dönmediğine dikkat çekiyor. Perakende satış işlemlerinin yüzde 20 ila 50 düştüğü Çin’de, perakende satış mağazalarında azalan yoğunluk, dijital kanallara doğru kayarken, dijital kanalların güvenilirliği de artıyor.