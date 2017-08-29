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Yeni öğrencilere polisten terör uyarısı

- Polis, üniversitelere kayıt yaptıran öğrencilere, terör örgütlerinin ağlarına düşmemeleri konusunda broşür dağıttı

Yeni öğrencilere polisten terör uyarısı

ANKARA (AA) - Polis, üniversitelere yeni kayıt yaptıran öğrencileri, terör örgütlerinin ağlarına düşmemeleri konusunda dağıttığı broşürlerle uyardı.

2017-2018 eğitim ve öğretim yılının başlamasına kısa süre kala polis, öğrencilerin bilinçlenmesi için harekete geçti. Bu kapsamda, 59 ilde valilikler ve üniversitelerle işbirliği yapılarak okul önlerinde stant kuruldu.

Stantlarda, öğrenciler ve veliler, suç örgütlerinin eleman temini çalışmaları hakkında bilgilendirildi. Kayıt ve burs sistemi hakkında da bilgi verilen öğrencilere üniversiteler ve bulunduğu şehir tanıtıldı.

Dağıtılan broşürlerde, öğrencilere üniversitelerinin değerini bilmeleri ve sevdiklerine, ülkelerine karşı okulu iyi bir birey olarak eğitimlerini tamamlamakla borçlu olduklarının altı çizildi.

Ailelere çocuklarını okullarda kontrol etmeleri uyarısı yapılırken, öğrencilerin yanlışları doğru gösteren kişilere, duygu ve düşünce istismarcılarına, her türlü kötülük ve çirkinliği huy edinmiş kişilere ve kişilerin yeteneklerini kendi çıkar ve amaçları doğrultusunda kullanmak isteyenlere karşı dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Tanımadığı kişilerden saygı ve ilgi gören, amacını ve konusunu bilmediği faaliyetlere davet edilen, şiddet içerikli yayınları okumaya başlayan, yasa dışı toplantı ve yürüyüşlere katılan öğrencilerin, geleceklerini karartmamak için kendilerini istismar eden suç gruplarına karşı "hayır" demesinin önemi vurgulandı.

Uyuşturucu madde kullanımının sorunları çözmeyeceğine işaret edilen broşürde, uyuşturucu madde kullanma teklifinin en yakın arkadaştan geleceği ve doğru arkadaş seçmenin önemli olduğu kaydedildi.

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2017-2018 Eğitim Ve öğretim YılıYeni Kayıt Yaptıran öğrencilere Polisten "terör örgütü" Uyarısı
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