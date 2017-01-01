Yeni ÖTV ile daha ucuz otomobile yönelim olacak

İSTANBUL (AA) - MÜCAHİD EKER - Otomotiv sektöründe yeni Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yapısı ve döviz kurundaki artışın fiyatlara yansıtılmasıyla 2017 yılında pazarın segment paylarında farklılıklar ve satışlarda bir miktar daralma yaşanabileceği tahmin ediliyor.

Citroen Genel Müdürü Bahattin Tatoğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, hem ÖTV oranları hem de döviz kurlarının artmasıyla fiyatların zamlanacağı beklentisinin kasım ayında yeni bir satış rekorunun kırılmasına neden olduğunu, kasımda binek ve hafif ticari araç pazarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45 artışla 122 bin adet seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Döviz kurundaki artışın fiyatlara yansımasının hissedilmeye başlamasıyla birlikte önceki yıllara göre daha düşük bir aralık ayı performansı görüldüğünü belirten Tatoğlu, bir anlamda aralıktaki talebin kasıma çekildiğini, markaların ellerindeki stokları eritmek için sundukları avantajlı kampanyaların etkisiyle aralık ayının kasım ayına benzer bir sonuçla tamamlandığını dile getirdi.

Tatoğlu, “2017 yılında ÖTV yapısının değişmesinin etkisiyle pazarda segmentlerin paylarında farklılıklar, satışlarda alt segmentlere doğru kaymalar olacaktır. Toplam pazarda da 2016’ya göre bir miktar azalma gerçekleşeceğini öngörebiliriz.” dedi.



- Citroen’in 2017 satış hedefi 30 bin



Citroen adına 2017 yılını 30 bin adetlik satışla kapatmayı hedeflediklerini belirten Tatoğlu, Türkiye’de kasım ayında pazara sundukları yeni Citroen C3 modelinin markanın hedeflerine ulaşmasında önemli bir etkisi olacağını dile getirdi.

Bahattin Tatoğlu, “Türkiye’de en fazla tercih edilen, yıllık 150-160 bin adetlik satışa sahip olan B segmentinde yeni C3 ile yüzde 3,5 pazar payı alarak iddiamızı artırmayı, ritmimize geri dönmeyi hedefliyoruz.” diye konuştu.



Tatoğlu, gelecek süreçte Türkiye pazarına sunacakları güçlü yeni modeller sayesinde pazar paylarını yüzde 2,8’den yüzde 3,5-4 bantlarına çıkarmayı planladıklarını kaydetti.



- “İlk aylarda önemli bir yavaşlama yaşanabilir”



Subaru Genel Müdürü Halil Karagülle ise 2016 yılını içinden geçilen sıkıntılı döneme rağmen olumlu satış sonuçlarıyla geride bıraktıklarını, yılın geneline bakıldığında zayıf geçen ilk çeyreğin ardından temmuz ayına kadar oldukça hareketli ve yüksek satış temposuna sahip bir ikinci çeyrek yaşadıklarını ifade etti.

Temmuz ayında yaşanan sancılı dönemden üçüncü çeyrekte olumsuz etkilenen sektörün, ÖTV artışı beklentisi nedeniyle kasım ayında 122 bin adetlik rekor satışa ulaşmayı başardığını anlatan Karagülle, aralık ayının ilk yarısı biraz sakin geçse de ikinci yarısında markaların kampanyalarının da etkisiyle yine yoğun bir satışa ulaşıldığını söyledi.

Karagülle, “2017’ye baktığımızda, 2016’da tam olarak yansıtılamayan döviz kuru ve ÖTV artışlarının fiyatlara yansıyacağını ve ilk aylarda önemli bir yavaşlama yaşanacağını öngörebiliriz. Yıl genelinde ise otomobil ve hafif ticari araç pazarının bir önceki yıla göre yüzde 10 civarında bir daralmayla yaklaşık 850-900 bin adet seviyesinde kapanacağını düşünüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.



- "2016'da olumsuzluklara rağmen hedefler gerçekleştirildi"



Subaru markası adına 2016’nın Türkiye’de imaj ve marka bilinirliğini artırmaya yönelik yatırımların yoğunlaştığı bir yıl olduğunu aktaran Karagülle, şunları kaydetti:

“Subaru mühendisleri tarafından geliştirilen, stereo kamera teknolojisinin kullanıldığı ilk ve dünyadaki en güvenli sistem olma özelliğini taşıyan EyeSight sürücü destek sistemini, Outback modelimizden sonra Levorg modelimizde de sunmaya başladık. SUV Subaru XV ve Forester modellerimiz makyajlandı. İki kapılı coupe modeli Subaru BRZ, kapsamlı bir makyaja uğradı, sürüş keyfi artırıldı, aktarma organları ve egzost sistemi ise yenilendi. Aralık 2016 sonu itibarıyla makyajlı Subaru BRZ’yi Türkiye’de de satışa sunmaya başladık.”

Karagülle, 2016’nın Subaru adına pazardaki ve Türkiye’deki olumsuzluklara rağmen hedeflerinin gerçekleştirildiği bir yıl olduğunu ifade ederek, 2017 yılında satış hedeflerini 2016 ile aynı seviyede, bin 500-bin 600 adet aralığında olacak şekilde planladıklarını dile getirdi.