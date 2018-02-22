Yeni Peugeot 508 eylül itibarıyla global pazarlarda

İSTANBUL (AA) - Yeni Peugeot 508, Cenevre Otomobil Fuarı'nda ilk gösteriminin gerçekleşmesinin ardından, eylül ayı itibarıyla global pazarlarda satışa sunulacak.

Peugeot tarafından yapılan açıklamaya göre, son on yılda düşüş gösteren geleneksel D sedan satışları, Avrupa pazarında son dört yıldır mevcut seviyesini korudu.

Tüketim alışkanlıkları ile tasarım beklentilerindeki değişim, müşterilerin SUV segmentine kaymasına neden oldu. Bu kapsamda, büyük hacimli sedan otomobillerin hayatta kalması için, daha fazla kullanım özelliği ve özgün bir tasarım sunması gerekliliği ortaya çıktı.

Gelişmeler doğrultusunda müşterilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran Yeni Peugeot 508 tasarımcıları, geleneksel bagaj kapağına sahip dört kapılı sedan yerine, beş kapılı "fastback" gövde tipine sahip bir coupe-sedan formu tercih etti.

Yeni Peugeot 508'de daha keskin hatlara sahip dış tasarım, iç mekan dizaynı, ikonik Peugeot i-Cockpit, yüksek verimliliğe sahip motor, teknolojik donanımlar ve sürüş destek sistemleri öne çıkan özellikler arasında yer alıyor.

Uzunluğu ve tavan yüksekliği azaltılan Yeni Peugeot 508, artan genişliğinin de etkisiyle daha dinamik bir görünüm ortaya koyuyor.

Yeni Peugeot 508, "2018 Cenevre Otomobil Fuarı"nda ilk gösteriminin gerçekleşmesinin ardından, eylül ayından itibaren global pazarlarda satışa sunulacak.

Üretimi Fransa'nın Mulhouse tesislerinde gerçekleştirilecek olan Yeni Peugeot 508, "Origine France Garantisi" sertifikasıyla lanse edilecek.