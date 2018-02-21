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Yeni Peugeot Rifter eylül itibarıyla global pazarlarda

İSTANBUL (AA) - Yeni Peugeot Rifter, Cenevre Otomobil Fuarı'nda dünya lansmanının yapılmasının ardından eylül ayı itibarıyla global pazarlarda satışa sunulacak.Peugeot tarafından yapılan açıklamaya göre, markanın yeni aracı Peugeot...

Yeni Peugeot Rifter eylül itibarıyla global pazarlarda

İSTANBUL (AA) - Yeni Peugeot Rifter, Cenevre Otomobil Fuarı'nda dünya lansmanının yapılmasının ardından eylül ayı itibarıyla global pazarlarda satışa sunulacak.

Peugeot tarafından yapılan açıklamaya göre, markanın yeni aracı Peugeot Rifter, İspanya'nın Vigo ve Portekiz'in Mangualde şehirlerinde bulunan tesislerde üretilecek. Bu yılın eylül ayı itibarıyla global pazarlarda satışa sunulacak Peugeot Rifter'in dünya lansmanı, 2018 Cenevre Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirilecek.

Peugeot Rifter, Fransız markanın en güncel tasarımıyla donatılırken, sahip olduğu özelliklerle şehir içi ve şehirler arası yolculuklarda rahat ve güvenli bir seyahat imkanı sunuyor.

Peugeot i-Cockpit ile donatılan Peugeot Rifter, tamamen yeni bir platform üzerine inşa edilmesinin yanı sıra, dayanıklı ve sağlam yapısıyla en zor kullanım şartlarını destekliyor.

Yeni Peugeot RIFTER, 5 veya 7 koltuklu olmak üzere iki farklı gövde uzunluğuyla üretilirken, markanın yüksek verimlilik seviyesine sahip en güncel motor ve aktarma organlarıyla donatılmasıyla da dikkati çekiyor.


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OtomotivPeugeotPeugeot Rifter
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