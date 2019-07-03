Yeni Renault Captur gün yüzüne çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Renault Captur, rekabetin giderek arttığı pazarda, bir önceki neslini başarıya taşıyan kimliğini daha da güçlendirerek yenilendi. Dönüşüm gerçekleştiren Yeni Captur, atletik ve dinamik yeni SUV çizgileriyle dikkati çekiyor.



Renault açıklamasına göre, B SUV pazarının öncüsü olan Renault Captur, lanse edildiği 2013 yılından bu yana 1,2 milyon satış adedine ulaşarak hem Fransa hem de Avrupa’da segmentinde kısa sürede lider oldu. Renault Captur, 2018 yılında dünyada 230 bin satış adedi gerçekleştirerek lider konumunu sürdürdü.



Captur, rekabetin giderek arttığı pazarda, bir önceki neslini başarıya taşıyan kimliğini daha da güçlendirerek yenilendi. Dönüşüm gerçekleştiren Yeni Captur, atletik ve dinamik yeni SUV çizgileriyle dikkati çekiyor.

Modülerliğini koruyan modelin iç kısmında gerçekleştirilen devrim sayesinde, aracın içine girildiğinde teknoloji ve kalite ilk bakışta farkediliyor. Yeni Captur, üst segment modellerin özelliklerini bünyesinde barındırıyor.



Markanın kilit modellerinden Yeni Captur’un lansmanı, Renault Grubu'nun Drive the Future (2017-2022) stratejik planının bir parçası olarak gerçekleştiriliyor. Renault Grubu için üst düzeyde stratejik bir bölge olan Çin’de de üretilecek Yeni Captur böylece global bir ürün haline geliyor. Model, Güney Kore de dahil olmak üzere Renault markası altında, tüm pazarlarda aynı isim ile pazara sunulacak.



Teknolojisiyle de öne çıkan Yeni Captur, geleceğin mobilitesinin "elektrikli, internet bağlantılı ve otonom" gibi üç temel unsuruna da uygun donanımlara sahip.





- Renault Grubu, 2022 yılına kadar ürün gamına 12 elektrikli model ekleyecek







Renault Grubu, 2022 yılına kadar ürün gamına 12 elektrikli model ekleyecek. Yeni Captur, E-TECH Plug-in adını taşıyan ve İttifak tarafından geliştirilen bir teknolojinin ürünü olan plug-in (prize takılabilir) hibrit motora sahip ilk Renault modeli olacak. 2022 yılına kadar markanın kilit pazarlarında sunduğu araçların yüzde 100’ü internet bağlantılı araçlar olacak. Yeni Captur, yeni internet bağlantılı multimedya sistemi ve Renault EASY CONNECT ekosistemiyle bu dinamiği mükemmel şekilde ortaya koyuyor.



Ayrca Renault Grubu, 2022 yılına kadar otonom sürüş teknolojilerine sahip 15 modeli satışa sunacak. Yeni Captur ise bu anlamda öncü modellerden biri olacak. Yeni Clio ile birlikte, otonom sürüşün ilk adımı olan sürüş destek sistemleri, B segmentindeki modellerle standart olarak sunulmaya başlanacak.



Yeni Captur, İttifak bünyesindeki sinerjiyi güçlendirmeye yönelik grup stratejisinin merkezinde yer alıyor. Bu, özellikle ortak teknolojilerin geliştirilmesi ve Yeni Captur modelin temelini oluşturan CMF-B platformu gibi yeni platformların kullanımı sayesinde gerçekleştiriliyor. Modelin yeni elektrikli ve elektronik mimarisi, en yeni teknolojik gelişmelerin kullanımını ve pazardaki yenilik beklentilerinin karşılanmasını mümkün hale getiriyor.





- Değişen dış tasarım ile daha güçlü bir SUV kimliği





Açıklamaya göre, daha atletik ve dinamik hatlara sahip Yeni Captur, güçlendirilen SUV kimliği ile göze çarpıyor. Dış tasarımda gerçekleştirilen dönüşüm sayesinde modelin çizgileri daha modern, kendine özgü ve etkileyici hale gelirken, Renault markasının "Fransız Tasarımına" da sadık kalındı. 4,23 metre uzunluğu ile önceki modele kıyasla 11 cm daha daha uzun olan yeni Captur, 18 inç tekerlekleri (versiyona bağlı olarak değişebilir) ve artırılan aks mesafesi (2,63 m veya +2 cm) ile öne çıkıyor.

Yeni tasarımı, milimetrik hassasiyetteki ölçüleri, ön ve arka Full LED C şeklinde farları ve dekoratif krom eklemeleri gibi özelliklerin tümü, kalitedeki iyileştirmenin bileşenleri olarak göze çarpıyor.







- İç mekanda yüksek kalite





Yeni Clio ile başlayan iç tasarım devrimi, kategorik anlamda gerçek bir sıçrama sağlayan Yeni Captur ile devam ediyor. Sürücüye doğru hafifçe eğimli “Akıllı Kokpit” daha da geliştirilirken, yeni bir yüzer konsolu sunuluyor. En yeni teknolojilerle ve kategorisinin en büyük ekranları ile sunulan model, güçlü ergonomisi ve daha konforlu hale getirilen sürüş deneyimi ile öne çıkıyor.



Bu özellikler, sürüş pozisyonu ile sınırlı kalmıyor. Kabin içinin tamamında kalite ve konfor açısından yeni bir boyut sunan Yeni Captur, üst segment araçları andırıyor. En üst kalite malzemeler, yumuşak ön panel, kapı paneli, orta konsol etrafındaki kaplamalar, titizlikle işlenmiş detaylar ve yeni koltuk mimarisi ile yenilikler her alanda dikkati çekiyor.



Captur satışlarında çift gövde-tavan renkli araçların oranının yüzde 80’e yakın olması, modeli kişiselleştirme seçenekleri ile ön plana çıkarıyor. Yeni Captur, hem iç hem de dış tasarımda sunduğu yeni alternatifler ile bu özelliğini daha da zenginleştirirken, Yeni Captur ile sunulan 90 adet dış tasarım kişiselleştirme seçeneği, müşterilere kendi tarzına uygun bir Captur oluşturma imkanını sunacak.





- Yenilenen verimli motor ürün gamı





Yeni Captur, yeni benzinli ve dizel motorlarıyla sınıf atlıyor. 5 ve 6 vitesli manuel vites kutusunun yanı sıra 7 vitesli çift kavramalı otomatik vites kutusu ile sunulan motorlar, daha yüksek bir güç aralığı sunarken, 2020 yılından itibaren motor portföyüne E-TECH Plug in adlı bir plug-in hibrit motor da ekleyecek.



