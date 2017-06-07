Yeni Renault KOLEOS Türkiye'de satışta

İSTANBUL (AA) - Yeni Koleos Türkiye'de 8 Haziran 2017'den itibaren 162 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de Yeni Koleos Touch ve Icon olmak üzere 2 ekipman seviyesi ve 2 dizel motor seçeneği ile pazara sunuluyor.

Yeni Koleos Türkiye'de 8 Haziran 2017'den itibaren 162 bin 500 liradan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Oyak Grubu-Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, SUV segmentinin Türkiye'de son üç yılda kayda değer bir artış kaydettiğini bildirdi.

Bu segment, 2013 yılında binek otomobil pazarından yüzde 11,5 pay alırken 2017 yılında bu payın yüzde 16,5'e yükseldiğini aktaran Çağdaş, şunları kaydetti:

"SUV, Sedan ve Hatchback'ten sonra en çok tercih edilen kasa tipi. D SUV segmenti binek otomobil pazarının yüzde 1,8'ini, D segmentinin ise yüzde 15,5'ini temsil ediyor. Yeni Koleos ile bu segmente güçlü bir geriş dönüş gerçekleştiriyoruz. Renault'nun yeni tasarım kodlarını taşıyan Koleos, bir SUV'dan beklenen kalite ve özelliklere sahip. Kadjar ve Captur'ün ardından Yeni Koleos'un pazara sunulmasıyla müşterilerimize eksiksiz bir SUV serisi sunuyoruz."