Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Yeni Samsung Galaxy S9 serisi Vodafone Red ayrıcalıklarıyla ön satışta

- Yeni Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+ akıllı telefonlar bugünden itibaren Vodafone’da satışa sunulacak - Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Aksoy: - "Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S9 serisini akıllı cihaz portföyümüze katacak olmanın heyecanını yaşıyoruz"

Yeni Samsung Galaxy S9 serisi Vodafone Red ayrıcalıklarıyla ön satışta

İSTANBUL (AA) - Vodafone, Yeni Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+ akıllı telefonların ön satışına başladı.

Vodafone açıklamasına göre, Vodafone, tüm dünyada eş zamanlı olarak 25 Şubat’ta Barselona’da düzenlenen "Galaxy Unpacked 2018" etkinliğiyle tanıtımı yapılan yeni Samsung Galaxy S9 ve Galaxy S9+ akıllı telefonların ön satışına başladı.

Gece Siyahı, Titanyum Grisi ve Leylak Moru renklerinde sunulan ve KDV dahil 4 bin 599 TL’den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak olan Samsung Galaxy S9 serisi, Vodafone’da tarifeye ek 18 ve 24 aylık taksit seçenekleriyle sunulacak. Samsung Galaxy S9 serisini Vodafone Pass’li Red tarifeleriyle alan müşteriler, tarifelerindeki ayrıcalıkların yanında YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, Spotify gibi en popüler uygulamaları internet kotalarından yemeden kullanabilecekler.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, dünya çapında mobil teknolojileri ayrıcalıklı tekliflerle tüketicilerin hizmetine sunduklarını belirterek, "Vodafone Türkiye olarak, mobil iletişimde son teknolojileri dünyayla aynı anda sunma hedefiyle abonelerimizin hayatını kolaylaştıracak kampanyalar geliştirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, akıllı telefon pazarının öncü markalarından Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S9 serisini akıllı cihaz portföyümüze katacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Tüm dünyada merakla beklenen Samsung Galaxy S9 ve ve Galaxy S9+ çok yakında Vodafone Red ayrıcalıklarıyla satışa sunulacak. Gelişmiş kamera özellikleriyle öne çıkan telefonların, Vodafone Red ayrıcalıklarıyla birleştiğinde tüketicilerimizin mobil deneyimini eşsiz kılacağına inanıyoruz. Tüm abonelerimizi son teknolojiye sahip popüler akıllı telefonlarla tanışmak üzere Vodafone mağazalarına davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Yeni baştan tasarlanan kamera


Açıklamada verilen bilgilere göre, olabilecek en iyi fotoğraf kalitesi için bir çekimde 12 adede kadar kareyi bir araya getirebilen özel işlemci gücü ve hafızasına sahip "Süper Hızlı Dual Piksel Sensörlü" Galaxy S9 ve S9+ kameralar, kendini yüksek kaliteli görüntülerle ve benzersiz hikayelerle ifade etmeyi tercih eden kullanıcılar düşünülerek tasarlandı.

Galaxy S9 ve S9+ yeni kamera özellikleri arasında Ultra Ağır Çekim video kaydı, Çift Diyafram Açıklığına sahip kamerayla düşük ışığa duyarlılık ve kullanıcıların hareketli emojiler oluşturmalarını sağlayan AR Emoji algoritması bulunuyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Engin AksoyGalaxy S9Vodafone
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5