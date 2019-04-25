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"Yeni sınır kapısının yakında açılacağını düşünüyorum"

- Irak Ticaret Bakanı Muhammed Haşim el-Ani: "(Türkiye ile Irak arasında) Yeni sınır kapısının yakında açılacağını düşünüyorum" "Türkiye ile güçlü ticari ve ekonomik ilişkilerimizi sürdürmekte kararlıyız"

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BAĞDAT (AA) – Irak Ticaret Bakanı Muhammed Haşim el-Ani, Türkiye ile Irak arasında yeni sınır kapısı açılması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Yeni sınır kapısının yakında açılacağını düşünüyorum." dedi.

Başkent Bağdat'ta düzenlenen "Türkiye-Irak İnşaat Forumu" sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ani, Türkiye ile Irak arasında yeni sınır kapısının açılmasına ilişkin, "Bu meseleyle ilgili Dışişleri, Ticaret ve Ulaştırma bakanlıklarıyla Gümrük Dairesi'nden isimlerin yer aldığı komiteler kuruldu. Çalışmalar sürüyor ve gelişmeler iyi yönde ilerliyor. Yeni sınır kapısının yakında açılacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ticari ilişkileri de değerlendiren Ani, Türkiye ile Irak arasındaki ticari ilişkilerin iyi düzeyde olduğunu ve 2018'de yaklaşık 13 milyar doları bulan ortak ticaret hacminin bu yıl daha da artacağını söyledi.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı verdiği mücadele sonrası Irak'ın bölgede ekonomik olarak yerini almaya başladığını dile getiren Ani, şunları kaydetti:

"Türkiye ile güçlü ticari ve ekonomik ilişkilerimizi sürdürmekte kararlıyız. Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in Ankara ziyareti sırasında Türkiye Ticaret Bakanlığıyla verimli görüşmelerimiz oldu. Nitekim bugün Irak'ta çeşitli alanlarda faaliyet gösteren çok sayıda Türk firması var."

Ani ayrıca Irak'a giren Türk ürünlerinin kaliteli olduğunu ve halkın da özellikle bu ürünleri tercih ettiğini vurguladı.




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