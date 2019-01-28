"Yeni Toyota Corolla"nın hattan çıkış töreni

SAKARYA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin hibrit ve elektrikli otomobil satışları konusunda henüz emekleme aşamasında olduğunu belirterek, "Örneğin, geçtiğimiz yıl Türkiye'de 4 bine yakın hibrit, sadece 155 adet de elektrikli otomobil satışı oldu. Oysaki toplam otomobil satışı yarım milyona yakındır." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın program değişikliği nedeniyle katılamadığı Toyota Sakarya Fabrikası'ndaki "Yeni Toyota Corolla"nın hattan çıkış töreninde konuşan Fuat Oktay, bu yatırımın Türkiye'ye getirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Dünyanın en çok satan ikinci markası olan Toyota'nın, Türkiye'nin otomobil ihracatında ikinci durumda olduğunu ifade eden Oktay, Corolla modelinin ise dünyanın en çok satan modeli olarak Türkiye'nin de gururu olduğunu belirtti.

Oktay, hibrit modelinin Türkiye'de üretilmesiyle, bu alanda da önemli bir sıçrama yaşanacağına inandığını dile getirdi.

- "Refah seviyesinin yükselmesiyle otomobil talebi de artmaktadır"

Ulaşım sektörünün, dünyadaki hızlı değişimin en çarpıcı örneklerine şahit olunan alanlardan olduğunu belirten Oktay, şöyle devam etti:

"Refah seviyesinin yükselmesiyle birlikte, otomobil talebi de artmaktadır. Örneğin ülkemizde 2002'de bin kişiye düşen araç sayısı 130 adet iken, bugün bu rakam 283'ü buldu ve yükselmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz 17 yılda, bölünmüş yollarla, otoyollarla, hızlı tren ve metro gibi toplu taşım alternatiflerinin güçlenmesiyle, ülkemiz bu sürece hazırlanmıştır. Her 3-4 kişiye bir aracın düştüğü ülkemizde, akaryakıt tüketiminin de artması tabiidir. Ancak petrol ve türevleri, hem fiyat istikrarsızlığı hem de rezervlerin yarım yüzyıl sonra büyük ölçüde tükenebileceği öngörüleri sebebiyle hızla güvenilirliklerini yitiriyor.

Hibrit ve elektrikli otomobil teknolojilerinde sağlanan hızlı gelişmeler, bunların yakında büyük ölçüde konvansiyonel motorların yerini alacağına işaret ediyor. Türkiye olarak bu sürecin gerisinde kalmamak için, her iki alanda da mesafe kat etmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede milli otomobil markamızla ilgili çalışmalarda önceliğin hibrit ve elektrikli modellere verilmesi arzumuzu her fırsatta ifade ediyoruz."

- "Dizel atıklar insan sağlığına zarar veriyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, hibrit ve elektrikli otomobil üretimine yatırım yapan mevcut firmaları da desteklediklerini belirterek, kapalı mekanlarda sigaranın insanlara verdiği zarar neyse, açık havada dizel atıklarının insan sağlığına verdiği zararın da, aşağı yukarı aynı olduğunun tespit edildiğini anlattı.

Avrupa'nın, özellikle dizel motorlu araçlarda zararlı emisyon oranının, izin verilenin çok üzerinde çıkması karşısında, sıkı önlemler almaya başladığını aktaran Oktay, Avrupa'daki son 30 yılın eğilimlerine bakıldığında dizel kullanımının yüzde 55'lerden yüzde 30'lara gerilediğini vurguladı. Oktay, Türkiye'de ise tam tersine yüzde 20'lerden yüzde 60'lara varan bir yükseliş görüldüğünü anlattı.

Pek çok ülkenin, dizelden başlayarak, petrol türevleriyle çalışan motorları yasaklama hazırlığı içinde olduğuna değinen Oktay, dünyanın kaynaklarının sınırsız olmadığını, evrenin havasıyla, suyuyla, yeşiliyle, üzerindeki yaşayan tüm canlılarıyla korumanın herkesin görevi olduğunu söyledi.

Fuat Oktay, Türkiye'nin ise kullandığı akaryakıtın neredeyse tamamına yakınını ithal eden bir ülke olarak, bu gelişmeleri yakından takip etmek durumunda bulunduğunu kaydetti.

Elektrik üretimi için yenilenebilir enerji kaynaklarına çok ciddi yatırımlar yapan Türkiye'nin, otomobil piyasasını da ihmal edemeyeceğini belirten Oktay, "En ucuz enerjinin tasarruf edilen enerji olduğu bilinciyle, düşük tüketimli, çevreye zarar vermeyen otomobil teknolojilerinin ülkemizde geliştirilmesini ve kullanılmasını hayati önemde görüyoruz. Toyoto Corolla'nın hibrit modeli için yaklaşık 3 yıl önce başlayan sürecin, bugün üretim bandından çıkışla sonuçlanması, işte bu anlayışın bir neticesidir." diye konuştu.

- "Hibrit araçlar için yüzde 50'yi bulan vergi indirimleri getirildi"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2016'da üretime başlayan hibrit teknolojisi SUV modelinin ardından, Corollanın hibrit modelinin de Türkiye'de üretilmeye başlanmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, diğer firmaların da benzer açılımları olduğunu, bu çabaları desteklemek için hibrit otomobillere çok ciddi vergi avantajları sağlandığını, yüzde 50'ye varan tasarruf oranıyla çalışan hibrit araçlar için yüzde 50'yi bulan vergi indirimleri getirildiğini anlattı.

Böylece hibrit otomobillere yapılan yatırımların karşılık bulmasına katkı sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Oktay, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, hibrit ve elektrikli otomobil satışları konusunda henüz emekleme aşamasındadır. Örneğin, geçtiğimiz yıl Türkiye'de 4 bine yakın hibrit, sadece 155 adet de elektrikli otomobil satışı oldu. Oysa ki toplam otomobil satışı, yarım milyona yakındır. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, gerekirse yeni teşvikler getirerek, bu rakamları mutlaka yükseltmek kararındayız. Sakarya'da üretilen Toyota araçlarının 150 ülkeye ihraç ediliyor olması, bizim için ayrıca önemlidir.

Teknolojinin son imkanları kullanılarak üretilen Toyota Corolla modelinin, ülkemize ve tüm dünyaya hayırlı olmasını diliyorum. Böylece, Sakarya'daki Toyota Fabrikasında üretilen araçların üçte ikisinden fazlası hibrit teknolojisine sahip oldu. Bugüne kadar ülkemize 2,5 milyar dolar yatırım yapan Toyota ile önümüzdeki dönemde daha büyük iş birliği imkanlarına sahip olacağımıza inanıyorum. Bu modelin geliştirilmesi ve üretiminde emeği geçen Türk ve Japon mühendislere teşekkür ediyorum. Ülkemizin potansiyellerine güvenerek, Sakarya'ya yatırım yapan Toyota yönetimine de ayrıca şükranlarımı sunuyorum."

(Sürecek)