GÜMÜŞHANE (AA) - Gümüşhane'de "Yeni Türkiye Yolunda Cumhurbaşkanlığı Sistemi" konulu konferans düzenledi.

İlim Yayma Cemiyeti ve Ensar Vakfı Gümüşhane Şubesi katkılarıyla Cihannüma Derneği Gümüşhane Temsilciliği tarafından Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Doğa Bilimleri Konferans Salonunda düzenlenen konferansa, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş, Cihannüma Derneği Genel Başkanı Mustafa Şen, Gümüşhane Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bahri Bayram, Cihannüma Derneği Gümüşhane Temsilcisi Ömer Nasuhi Akıncı, kurum müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Şen, konferansta yaptığı konuşmada, Türkiye’deki mevcut sisteminin çift direksiyonlu, çift vitesli, çift frenli otomobile benzediğini dile belirtti.

Bir otomobilde şoförün ve bütün parçaların çift olması halinde kaza riskinin yüksek olduğunu ifade eden Şen, "Kimse böyle bir arabası olmasını istemez. Türkiye bir araba olsaydı böyle bir araba olacaktı. Referandumda 'Hayır diyeceğiz' diyenler Türkiye arabası böyle gitsin istiyor. Biri gaza basacak, öbürü 'Ne acelen var' diyerek firene basacak, araba bağırıp duracak. Kimse böyle bir araba istemiyor." dedi.

Türkiye'deki koalisyon hükümetlerine değinen Şen, "Devletimiz 95. yılını kutlayacak. 65. başbakanımız Binali Yıldırım. Amerika 230 yaşında, Başkan Donald Tramp 45. başkan. Başbakanımız Binali Yıldırım 24. başbakanımız olması gerekirken 65. başbakanımız oldu. Biz hükümet kurup hükümet yıkmışız. Siyaset yapmamışız, devlet yönetmemişiz. Ortalama ömür 1,5 yıl civarında. Birileri hala bunu istiyor. Koalisyonların halini gördük. Başbakan ile cumhurbaşkanının arasındaki kavgaların neye mal olduğunu gördük. Bu kabul edilemez." diye konuştu.

Meselenin "parlamenter sistemciliği, başkanlık sistemciliği" oynama meselesi olmadığını ifade eden Şen, şunları söyledi:

"Bu melese Büyük Türkiye ideali meselesidir. Bu yeni bir sistem gerektiriyor. O ancak yüksek milli duygular ve güçlü liderlikle mümkün olabilir. Takılıp kalmayacağız. Üzerimize gelen dünya ile başka türlü baş edemeyiz. Atını itini nallayan üzerime geliyor. Bu teknik ayrıntılar işi değil, bu büyük idealler işi. Bu büyük idealler söz konusu iken kalkıp tartışmaya gerek yok. Biz birinci dünya savaşını bitirmeye çalışıyoruz. Bölgemiz ateş çemberi. Bazen bu ateş çemberinin içerisinde oluyoruz. Bunun bitmesi lazım. Bu ancak güçlü Türkiye ile biter. Avrupa postmodern haçlı seferleri başlattı. Görüyoruz Avrupa’da neler yapıyorlar. Bu haçlı ruhundan başka bir şey değildir."

Referandum ile rejim değişecek iddialarına cevap veren Şen, konuşmasını şöyle tamamladı.

"Yapılan değişiklik hükümet sistemi değişikliği, devlet sistemi ile alakalı değil. Bu ikisi farklı şeyler. Cumhuriyetin kararını biz 1923 yılında verdik. O devlet sistemi ile alakalı. Biz hükümet sistemini konuşuyoruz. Bu mesele birinci dünya savaşından, portmodern haçlı savaşlarına kadar bizim darbeciler ile son hesaplaşmamızdır. Bu Lozan gibi bir şeydir. Biz bu darbecileri 15 Temmuz’da mezara gömdük. Şimdi 16 Nisan’da gidip mezar taşlarını dikelim."