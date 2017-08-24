Yeni ürün fındık alım fiyatı

TRABZON (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kozoğlu, Toprak Mahsülleri Ofisinin (TMO) Giresun kalite fındıkta 10 lira 50 kuruş, levant kalitede 10 liralık fındık alım fiyatının son derece yetersiz kaldığını savundu.

Kozoğlu, Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın, fındık alım fiyatıyla ilgili yaptığı açıklamayla piyasalardaki gergin bekleyişin yerini endişeye bıraktığını öne sürerek, "Fındık fiyatları hızla düşerek 8 lira 50 kuruş seviyesine inmiştir. Görüldüğü üzere fındıkta değişen bir şey olmamıştır. Yıllardır süregelen fiyat tartışması, bu yıl yine yaşanmaya başlamıştır." ifadesini yer verdi.

Dünyanın en önemli fındık üreticisi ülkesi olmakla övünüldüğünü ancak fındık fiyatlarında istikrarın sağlanmadığını savunan Kozoğlu, şöyle devam etti:

"Fındığın ülkemize 2010 yılından bu yana kazandırdığı 14,2 milyar dolarlık döviz gelirinin yanı sıra istihdama sağladığı katkının da büyük olduğu unutulmamalıdır. 500 bin üretici Karadeniz Bölgesi'nde fındık tarımı yapmakta, sosyoekonomik hayatın devamını sağlamaktadır. Ülkemiz tartışmasız şekilde dünyanın en büyük fındık üreticisi ve ihracatçısı konumundadır. Dünya fındık alanlarının yaklaşık yüzde 77'si, üretimin yüzde 67'si, dünya fındık ihracatının da yüzde 75'i ülkemiz tarafından gerçekleştirilmektedir."

Kozoğlu, Bakanlık temsilcilerinin il il gezerek fındık maliyetini yerinde incelediğini belirterek, "Trabzon için kilogramda 9 lira 90 kuruş, Giresun'da 9 lira 78 kuruş, Ordu'da 8 lira 75 kuruş olarak tespit etmiştir. Hesaplanan bu maliyet, normal şartlar altında gerçekleşen rekolte ve maliyet unsurlarına göre tespit edilmiştir." diye konuştu.

TMO'nun hesapladığı en düşük maliyet kalemi olan 8 lira 75 kuruş üzerinden değerlendirme yaptığı ve fiyatını buna göre belirlediğini ifade eden Kozoğlu, TMO'nun Giresun kalite fındıkta 10 lira 50 kuruş, levant kalitede 10 liralık fındık alım fiyatının son derece yetersiz kaldığını ileri sürerek, fiyatın revize edilmesini istedi.

Kozoğlu, üreticinin açıklanan fiyata son derece tepkili olduğunu kaydederek, "Bahçeye girmeyeceğini söyleyen, fındık ağaçlarını kesen üreticilerimiz bile vardır. Fındık fiyatlarının düşmesi kimseye bir şey kazandırmaz. Aksine fındık tarımının sürdürülebilirliğine sekte vurur. Çiftçi, esnaf, tüccar, sanayici, devlet herkes, bütün Karadeniz zarar görür." ifadesini kullandı.



