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Yeni Yemen Medya Merkezi'nden AA'ya ziyaret

ANKARA (AA) - Yeni Yemen Medya Merkezi Genel Müdürü Saleh Algabri, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.Mutanoğlu'nun makamında kabul ettiği Algabri, Yeni...

Yeni Yemen Medya Merkezi'nden AA'ya ziyaret

ANKARA (AA) - Yeni Yemen Medya Merkezi Genel Müdürü Saleh Algabri, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu'na nezaket ziyaretinde bulundu.

Mutanoğlu'nun makamında kabul ettiği Algabri, Yeni Yemen Medya Merkezi'nin, Türk halkını Yemen'deki gelişmeler konusunda bilgilendirmek için kurulduğunu aktardı.

Algabri, Yemen'de büyük bir iç savaş yaşandığını kaydederek, "Türkiye'de ise bunun yeterince takip edilemediğini görüyoruz. Bu nedenle Türk halkını bilgilendirmek için böyle bir çalışma başlattık." diye konuştu.

Yemenli gazetecilerin yetiştirilmesi konusunda AA olarak Haber Akademisi üzerinden çalışmalar yapılabileceğini belirten Mutanoğlu da "Yemen'in kalkınması ve gelişmesi için elimizden gelen desteği Yemenli kardeşlerimize vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Mutanoğlu, yeni bir haber ajansı olmayı hedefleyen Yeni Yemen Medya Merkezi'ne AA olarak destek vermeye hazır olduklarını söyledi.

Yemen'deki durumun da ele alındığı görüşmede, AA Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Mehmet Öztürk de hazır bulundu.


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AA Genel Müdür Yardımcısı Ve Genel Yayın Yönetmeni Metin MutanoğluYeni Yemen Medya MerkeziZiyaret
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