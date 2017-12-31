Yeni yıl dilekleri

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen yılbaşı etkinliğinde yüz, böbrek, kalp, karaciğer nakli olan ve nakil bekleyen hastalar, "2018'in bağış yılı" olmasını temenni etti.

Akdeniz Böbrek Hastaları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneğince (AKBÖHONDER), nakil olan ve nakil bekleyen hastalar için dernek binasında yılbaşı kutlaması düzenlendi.

Türkiye'de ilk yüz nakli yapılan Uğur Acar'ın da katıldığı programda Dernek Başkanı Mehmet Şahan ile hastalar yemek yedi, yeni yıl pastası kesti, müzik eşliğinde eğlendi.

Uğur Acar, gazetecilere yaptığı açıklamada, nakil olan ve organ bekleyen hastalarla eğlenmek için bir araya geldiklerini söyledi.

2018'in Türkiye'ye hayırlar getirmesini temenni eden Acar, "Tüm nakil bekleyen hastalarımız bir an önce şifa bulsun. 2018, nakil bekleyen hastalar için şans getirsin. 21 gün sonra yüz naklinde altıncı yıla gireceğim. Nakilden sonra yeni bir hayatım oldu, her şey değişti. Öncesini ve sonrasını kıyaslamak mümkün değil." diye konuştu.

- "2018, organ bağış yılı olsun"

AKBÖHÖNDER Başkanı Şahan da Türkiye'de 80 bin civarında böbrek hastası bulunduğunu ve buna her yıl 5 bin hastanın eklendiğini dile getirdi.

Herkesin bir gün organ nakli olması gerekebileceğine dikkati çeken Şahan, "2018 yılında anneler ağlamasın, babalar hastane köşesinde sürünmesin. Tüm organ bekleyen kardeşlerimizin nakil olmasını temenni ediyoruz. Haydi Türkiye, 2018, organ bağış yılı olsun." diye konuştu.

İki yıl önce böbrek nakli olan Ali Baş da 15 yıl boyunca diyalize girdiğini, bağışlanan böbrekle hayata tutunduğunu belirterek, nakilden sonra yeni bir hayata başladığını anlattı.

Hamide Kartal da 13 yaşındaki kızı Yağmur'un böbrek hastası olduğunu, verici olmasına rağmen nakil olamadığını belirterek, "Çok bekledik, nakil esnasında açıp damarı ince olduğu için kapattılar. 2018'den umutluyuz. Damarlarının daha iyi olduğunu söylediler, inşallah nakil olabileceğiz." ifadelerini kullandı.