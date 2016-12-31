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Yeni yıl öncesi şehitleri andılar

- Beşiktaş Belediyesi, yeni yıl öncesi Şehitler Tepesi'nde etkinlik düzenleyerek şehitleri andı

Yeni yıl öncesi şehitleri andılar

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Belediyesi, yeni yıl öncesi Şehitler Tepesi'nde anma programı düzenledi.

Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da katıldığı programda Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Hazinedar, saldırının yapıldığı noktaya belediye olarak Şehitler Tepesi adını verdiklerini belirterek, aynı yere Şehitler Anıtı dikeceklerini söyledi.

Hazinedar, "Sayın Cumhurbaşkanı başta olmak üzere, Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte bu kararı aldık. Bizlerin huzuru için canlarını veren, bombalara bedenlerini siper eden bu gençlerin anısını sonsuza kadar yaşatmak her birimizin milli borcudur. Bir yerde şehidin kıymeti yoksa orada vatandan bahsedilemez. Yeni yıla teröre inat birlik mesajlarıyla giriyoruz. Teröre inat yeni yıla umutlarımızı tazeleyerek, şehitlerimizi anarak giriyoruz." diye konuştu.

Etkinlikte, 15 Temmuz şehitlerinin isimleri ve Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olanların fotoğrafları dev ekrana yansıtıldı.




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Beşiktaş Belediye Başkanı Murat HazinedarBeşiktaş Belediyesi
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