Yeni yıla 750 metre derinliğindeki maden ocağında girdiler

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balya ilçesinde 750 metre derinliğindeki kurşun ve çinko madeninde çalışan işçilerle yeni yıla girdi.

Vali Yazıcı, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Taner Büyükgöz ve İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ile maden sahasına geldi. Önce madene inmek için kıyafet giyen Yazıcı, daha sonra 6,5 kilometrelik tünelle 750 metre derinlikte çalışan maden işçilerinin yanına ulaştı.

Bir süre işçilerle sohbet eden Vali Yazıcı, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en büyük madenlerinden birinde yeni yıla girmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Yazıcı, "Böyle önemli ve güzel bir tesiste yapılan üretim ülkemize fayda sağlıyor. İnşallah ülkemizin rezervlerini böyle çıkarıp, ekonomiye kazandırırız. Gerçekten göğsümüzü kabartan işler bunlar. Burası modern şartlara uygun bir maden tesisi. Şuanda 747 metre yerin altındayız ve yeni yılı çalışan arkadaşlarımızla birlikte kutladık. Başta buradakiler olmak üzere 2017'nin güzellikler ve barış getirmesini diliyorum. Yerin 750 metre altında 2017'de, savaşın olmadığı, insanların barış içinde yaşadığı, insan haklarının geçerli olduğu, herkesin eşit olduğu, mutlu bir şekilde yaşamını devam ettirdiği ve ülkemiz açısından da terörün olmadığı bir Türkiye'yi arzu ediyoruz." diye konuştu.

Madenin işletme müdürü Ali Türkistanlı da işçilerle birlikte yeni yıla girdiklerini vurgulayarak, ayrı bir heyecan yaşadıklarını ifade etti.

Maden hakkında bilgi veren Türkistanlı, "Burada bin 50 kişiyle çalışıyoruz. Yıllık 1 milyon 800 bin ton cevher çıkarıyoruz. Biz bu cevheri yukarıya çıkardıktan sonra işleyip, ihraç ediyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Yazıcı ve beraberindekiler, işçilerle baklava yedi, çay içti.