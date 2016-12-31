Yeni yıla doğru

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, yeni umutlar ve heyecanla girilen 2017'nin tüm insanlık için barış, huzur ve refaha vesile olmasını diledi.

Vali Şahin, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında şunları kaydetti:

"Geride bıraktığımız 2016'nın acı tatlı muhasebesini yaparken, millet olarak yaşanan elim hadiseleri, ihanetleri, kayıpları millet olmanın verdiği azim ve kararlılıkla, hep birlikte nasıl aştıysak 2017'de de aynı kararlılık ve emin adımlarla aydınlık istikbale birlik ve beraberlik içinde yürüyeceğimize yürekten inanıyorum. Toplum hayatımıza daima sağduyunun, kardeşliğin, sevgi ve saygının hakim olması; yeni umutlarla ve heyecanlarla girdiğimiz 2017'nin İstanbullular, ülkemiz ve tüm insanlık için barış, huzur ve refaha vesile olması temennileriyle vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor; sevgi ve saygılarımı sunuyorum."