Yeni yıla girerken sağlığınızdan olmayın

İSTANBUL (AA) - HATİCE ŞENSES - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elvan Yılmaz Akyüz, yılbaşı gecesinde sohbetler eşliğinde farkına varılmadan tüketilen yiyeceklerin kilo artışına, ertesi gün veya birkaç gün sürecek mide ve bağırsak sorunlarına ve baş ağrılarına neden olabileceğini belirterek, "Bu yüzden yılbaşı yemeğinde dengeyi bozmadan dozunda beslenmeye dikkat etmek, besin tüketimini gece geç saatlere kadar sürdürmemek önemlidir." dedi.

Akyüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılbaşı denilince akla, çeşit çeşit iştah açıcı yiyeceklerle dolu sofraların geldiğini söyledi.

Öncelikle güne her zaman olduğu gibi sağlıklı bir kahvaltı yaparak başlanması gerektiğini ifade eden Akyüz, şöyle konuştu:

"Akşam yemeği yağ, karbonhidrat ve protein ağırlıklı geçeceği için, öğlen çorba, sebze ve yoğurttan oluşan hafif bir yemek tercih etmeniz ve yılbaşı yemeğinden 1-2 saat önce meyve ve süt, yoğurt veya 1-2 grisini ve peynir gibi açlığınızı bastıracak bir ara öğün tüketmeniz, alacağınız enerjiyi dengede tutmanız için önemlidir. Yılbaşını evde geçirecekseniz tokluk oluşturması için yemeğe çorba ile başlayıp, bunların kremalı, et sulu ya da aşırı yağlı olmamasına özen gösteriniz. Porsiyon kontrolünüzü sağlayabilmeniz için yiyeceklerinizi muhakkak tabağınıza baştan koymalı ilaveler yapmamalısınız."

Bütün gece sohbetler eşliğinde farkına varılmadan tüketilen yiyeceklerin kilo artışına, ertesi gün veya birkaç gün sürecek mide ve bağırsak sorunlarına ve baş ağrılarına neden olabileceğinin unutulmaması gerektiğini vurgulayan Akyüz, "Bu yüzden yılbaşı yemeğinde dengeyi bozmadan dozunda beslenmeye dikkat etmek, besin tüketimini gece geç saatlere kadar sürdürmemek önemlidir. Yılbaşı günü sabahtan başlayarak dengeli bir öğün planlaması hem akşam yemeğinde ölçüyü kaçırmamanızı hem de gün içerisinde alacağınız toplam kaloriyi arttırmamanızı sağlar." diye konuştu.



- "Hindi iyi bir protein kaynağı"

Doç. Dr. Elvan Yılmaz Akyüz, yılbaşı denildiğinde akla gelen hindinin iyi bir protein kaynağı olduğunu ve hindinin kırmızı ete göre yağ ve kolesterol oranının daha düşük, sindiriminin daha kolay, B vitaminlerinden olan niasin içeriği yüksek bir besin olarak ön plana çıktığını anlattı.

Ancak hindinin tadına alışık olmayanlar tarafından tercih edilmeyip yerine tavuk veya kırmızı et tüketilebildiğini dile getiren Akyüz, böyle bir durumda da kızartmalardan uzak durulması, fırın, ızgara veya haşlama yöntemlerinin tercih edilmesi gerektiğini söyledi.

Akyüz, et yemeklerinin yanında yağ ve karbonhidrat içeriği yüksek pilavların, patates pürelerinin, kızartmaların yerine salata, zeytinyağlı sebze veya pilakilerin tercih edilmesi gerektiğini, bunun hem tokluk hissini hem de bağırsaklar için yararlı posa alımını artıracağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tatlı olarak şerbetli ağır hamur tatlıları yerine mevsimi olan ayva, kabak gibi meyve tatlılarını veya sütlü tatlıları tercih ediniz. Kuru yemişlerden fındık, fıstık, badem gibi yağlı tohumların 100 gramının yaklaşık 500-600 kalori gibi yüksek enerji ve yüksek yağ içeriğine sahip olduğu unutulmamalıdır. Leblebi veya evde hazırlanmış yağsız, tuzsuz veya az tuzlu patlamış mısırdan oluşan bir karışım yaparak tüketmeniz enerji alımınızı azaltacaktır. Tabii tüm bunların yanında bol su içmeyi unutmayınız. Yeni yıla girerken yemekte ölçüyü kaçırarak sağlığınızdan olmayın."