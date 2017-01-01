Yeni yıla görevlerinin başında girdiler

AYDIN (AA) - Aydın'da görevli polis, itfaiye ve sağlık çalışanları yeni yıla görevlerinin başında girdi.

Yeni yıl dolayısıyla vatandaşların bir kısmı eğlenmeyi bir kısmı da aileleriyle vakit geçirmeyi tercih ederken, polis, itfaiye ve sağlık çalışanları olmak üzere birçok meslek grubu ise yeni yıla çalışarak girdi.

Aydın'da vatandaşların yeni yılı sorunsuz geçirmesi için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik önlemlerini en üst seviyede tuttu. Soğuk havaya rağmen kontrol noktalarında çalışan polis ekipleri araçları durdurdu arama yaptı.

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aykut Uyan, Aa muhabirine yaptığı açıklamada, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını belirterek, "Aydın il emniyet müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın yeni yılda huzurlu ve mutlu bir şekilde geçirebilmeleri amacıyla il merkezi tüm ilçelerimizde güvenlik tedbirlerimizi aldık. Şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadı. Bizler her zaman olduğu gibi yılbaşında da görevimizin başındayız" dedi.

- Evliliğin ilk yeni yılı mesaide geçti

Polis ekipleri gibi 112 Acil Sağlık çalışanları ve hastane personelleri de yeni yıla görevlerinin başında giren meslek gruplarından oldu. Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Tıp Asistanı Akın Yolcu, görevli tüm personelin canla başla çalıştığını dile getirdi.

Kendisinin yeni evli olduğunu ve ilk yılbaşını hastanede geçirdiğini vurgulayan Yolcu, "Bizim değişen bir şey yok. Her zaman ki gibi işimizin başındayız. Yıl başına da dakikalar kaldı. Vatandaşlarımıza hizmet vermek için görevimizi büyük bir onur ve mutlulukla sürdürüyoruz. Ben yeni evlendim. Eşimle geçireceğim ilk yılbaşı olacaktı. Planlarımız vardı ama nasip olmadı." diye konuştu.

112 Acil Sağlık çalışanlarından Gülşen Kul ise "Bu, bizim için kutsal bir görev. Yılbaşında da olsa görevimin başında olmaktan mutluyum. Birçok insan dışarıda eğlenebilir ama biz insanlarımızın sağlığı için sabaha kadar nöbetteyiz. İşimizi çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

- Aileleri telefonla aradı

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı görevli personeli de yeni yılda olası bir trafik kazası ve yangına karşı yeni yıla görevlerinin başında girdi. Bazı itfaiyecilerin aileleri telefonla arayarak yeni yıllarını kutladı.

İtfaiye Çavuşu Coşkun Tanılmışoğlu da kutsal bir göreve sahip olduklarını ifade ederek, "Bizim için yılbaşı olmasının çok bir önemi yok. Çünkü bizler her gün aynı hassasiyetle çalışıyoruz. Bizim için en büyük yeni yıl vatandaşımızın kazasız belasız geçirdiği anlardır." değerlendirmesinde bulundu.