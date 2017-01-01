Yeni yıla hayat kurtarmak için denizde girdiler

İZMİR (AA) - Ege Denizi'nde arama kurtarma operasyonları gerçekleştiren Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCSG 80 Gemisi'nin personeli, daha iyi bir hayat için ölümü göze alarak umut yolculuğuna çıkan göçmenlere "can simidi" olabilmek amacıyla yeni yıla denizde girdi.

Yasa dışı düzensiz göçün engellenmesi maksadıyla mücadele eden sahil güvenlik personeli, AB ülkelerine geçmeye çalışırken lastik botları batan ya da alabora olan ve Ege Denizi'nin karanlık sularında yaşam mücadelesi veren göçmenleri kurtarmaya çalışıyor.

Yeni yıla ailelerinden ayrı, görevlerinin başında giren sahil güvenlik personeli, 2017'ye Ege Denizi'nin soğuk ve karanlık sularında çalışarak "Merhaba" dedi.

- Termal kamera kullanılıyor

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında 24 saat esasına göre denetim yapan TCSG 80 Gemisi, özellikle gece yoğunlaşan düzensiz göç olaylarına teknolojik imkanları sayesinde kolaylıkla müdahale edebiliyor.

Gemideki termal kamerası sayesinde karanlık sulardaki göçmenleri tespit eden gemi personeli, güçlü projektörlerle denizi aydınlatarak olaylara müdahalede bulunuyor.

Gemideki 22 personeliyle düzensiz göç olaylarının yanı sıra yasa dışı su ürünleri avcılığı, kaçakçılık ve deniz kirliliğiyle mücadele gibi faaliyetler yürüten ekipler, yeni yılın ilk saatlerinde de çalışmalarını devam ettirdi.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında düzensiz göçün önlenmesi, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve ölümlerin sona ermesi amacıyla 18 Mart'ta Brüksel'de imzalanan anlaşmanın 20 Mart'ta hayata geçmesiyle yasa dışı göç olayları büyük ölçüde azalsa da sahil güvenlik personelinin denizlerdeki denetimleri aralıksız sürüyor.