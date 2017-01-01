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Yeni yıla kar temizleyerek girdiler

KÜTAHYA (AA) - Kütahya’da, belediyenin karla mücadele ekipleri yeni yıla kar temizleyerek girdi. Fatih Mahallesi üzerinde karla mücadele eden ekipten Hüseyin Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017'ye girecekleri saatlerde de çalışmaya...

Yeni yıla kar temizleyerek girdiler

KÜTAHYA (AA) - Kütahya’da, belediyenin karla mücadele ekipleri yeni yıla kar temizleyerek girdi.

Fatih Mahallesi üzerinde karla mücadele eden ekipten Hüseyin Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2017'ye girecekleri saatlerde de çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Vatandaşın mağdur olmaması için gece gündüz demeden çalıştıklarını dile getiren Demirci, "Vatandaş sabah kalktığında sokaklarını temiz görmek istiyor. Bizler de belediye çalışanları olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2017'de Türkiye'nin terörden temizlenmesini, huzurlu bir Türkiye'nin olmasını istiyoruz." dedi.

Kar kış demeden çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Adem Düzgün de "Halka hizmet etmenin Hakka hizmet etmek olduğunu düşünüyoruz. 2017'de sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir ülke olmamızı istiyorum. 2017'de taşeron işçilerin kadroya geçmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir de yeni yıla Zafer Meydanında görev yapan polislerle birlikte girdi. Polislerin yeni yılını tebrik eden Nayir, 2017'de, geçen yılda yaşanan hiçbir sıkıntının yaşanmamasını temenni ettiğini belirtti.

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KütahyaYeni Yıl
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