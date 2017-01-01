KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 2017 yılının coşkuyla karşılandığı, kutlamaların sokaklara taşındığı anlarda 112 Acil Komuta Merkezi'ndeki görevliler, yeni yılı çalışarak karşıladı.

112 Acil Servis, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve itfaiye ekiplerinin yer aldığı merkez, çağrı alan görevlileri alanlarına göre ekipleri sevk ederek vatandaşların ihtiyaçlarına cevap veriyor. Kentin yüksek kesimlerinde etkisini sürdüren kar yağışına bağlı olarak yoğun çağrı alan ekipler, bunların sevk idaresini yapıyor.

Yeni yıla ailelerinden uzakta giren çalışanlar, vatandaşlara sorunsuz hizmet etmenin mutluluğuyla 2017'ye çalışarak "merhaba" dediler.

112 Acil Komuta Merkezi danışman hekimi Kamil İnce, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yılda herkese mutluluk ve sağlık diledi.

Her resmi tatilde olduğu gibi yılbaşında da işlerinin başında olduklarını dile getiren İnce, "112 olarak insanların sağlığına destek sağlayabiliyorsam ne mutlu bize. İnsanlarımız sağlıklı olduğu sürece bizim yeni yıla çalışıyor olarak da girmemizin hiçbir önemi de yok. Biz her zaman görevimizin başındayız." dedi.

Komuta Kontrol Merkezi görevlisi Gülcihan Küçük de otizmli bir çocuk annesi olarak 7 yıldır bu görevi yaptığını söyledi.

Yeni yıla çalışarak girmekten mutlu olduğunu vurgulayan Küçük, "Vatandaşlarımıza hizmet etmekten mutluluk duyuyorum. Bugun nöbet tuttuğum için hiç üzgün değilim. Çünkü kendimi daha çok yararlı hissediyorum. Kar yağışı nedeniyle yoğunluk yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Çağrı alıcı olarak çalışan Durdu Bozdağan da koca bir 2016 yılını tamamlamış ve burada çalışmanın mutluluğu içerisinde olduğunu kaydetti.

2017'ye çalışarak girmenin de mutluluğu içerisinde olduğunu ifade eden Bozdoğan, "Çalışmaktan memnunuz. Burada vatandaşlarımıza hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Bozdoğan, asılsız ihbarlara karşın telefonları çocuklara verdiklerinde biraz olsun ailelerin dikkat etmelerini istedi.

Herkese hayırlı ve güzel bir yıl dileyen Orman Bölge Müdürlüğü personeli Alaattin Şimşek de sağlık, sıhhat ve hayırlı ömürler temenni etti.