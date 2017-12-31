Yeni yıla maden ocağında çalışarak girdiler

AMASYA (AA) - Amasya'nın Suluova ilçesinde bir grup maden işçisi, yeni yıla yerin metrelerce altında maden ocağında çalışarak girdi.

İlçede faaliyet gösteren PLT Madencilik'e ait kömür ocağında gece mesaisinde çalışan maden işçileri, gündüz vakti girdikleri maden ocağında aynı vardiyada çalışan arkadaşlarıyla sofrada buluştu.

Yılın son saatlerini birlikte çalışarak geçiren ve yılbaşı pastalarını kesen işçiler, beraber yemek yediler ve birbirlerinin yeni yılını kutladılar.

Birbirlerine pasta ikram eden işçiler, 2018'in maden ocaklarında kazasız bir yıl olmasını dileyerek, maden kazalarında yaşamını yitiren arkadaşları için dua etti.

İşçilerden Samet Öncel şunları kaydetti:

"Madencilik hata kabul etmeyen bir meslek, Allah madencilerin yarımcısı olsun. Biz ekmek paramızı kazanmak için yılbaşı da olsa işimizin başındayız, hem çalışıyoruz hem de arkadaşlarımızla yılbaşını kutluyoruz. Eğlence merkezlerinde değil de yerin altında çalışarak kutluyoruz yılbaşını, bence daha bir anlamlı oluyor. Eğlence merkezlerinde belki dostluklar sahtedir ama burada herkes yeri geliyor arkadaşını yüzlerce metre sırtında taşıyor canını kurtarıyor. Biz samimi bir şekilde arkadaşlarımızla birlikte yılbaşını yerin metrelerce altında kutladık, mutluyuz."







