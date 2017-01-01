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Yeni yıla polislerle girdi

- Kahramanmaraş Emniyet Müdürü İnci, kentin giriş noktalarında denetim yapan polis ekiplerini ziyaret etti - 2017 yılına polisleriyle birlikte giren İnci: - "Arkadaşlarımız bu soğukta bekliyorlar ancak ilimizin huzuru için görevimizin başındayız"

Yeni yıla polislerle girdi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci, kentin farklı giriş noktalarında denetim yapan polisleri ziyaret etti.

İnci, ilk olarak, Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri ile Kahramanmaraş-Kayseri karayolundaki uygulama noktasında görev yapan polisleri ziyaret etti. Soğukta görevlerinin başında olan polislerle sohbet edip onlara tatlı ikram eden İnci, görevlerinde başarı diledi.

Basın mensuplarının da yeni yıllarını kutlayan İnci, daha sonra Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube Müdürlüğünü de ziyaret etti, yılbaşı gecesi yapılan denetimleri ve kontrolleri inceledi.

İnci, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş'ta 2016'yı kazasız belasız geçirdiklerini, amaçlarının 2017'ye girerken huzur içerisinde Kahramanmaraş'ta asayişi sağlamak olduğunu belirtti.

Ekiplerin 24 saat görev başında olduğunu vurgulayan İnci, şunları kaydetti:

"Kayseri uygulama noktasındayız. Burada 24 saat uygulamalarımız devam etmektedir. İlimize giren çıkanları kontrol ediyoruz. Bu uygulama noktalarından vatandaşlarımız memnuniyetlerini bize bildiriyorlar. Bizler de biraz bu soğuk havalarda görevimizi yapıyoruz. Arkadaşlarımız bu soğukta bekliyorlar ancak ilimizin huzuru için görevimizin başındayız. Kahramanmaraş'ta 2016'da çok olumsuz bir olayla karşılaşmadık. Aydınlatılmayan çok büyük önemli bir olayımız yok. 2017 de inşallah hem polis teşkilatımıza, Kahramanmaraşımıza ve ülkemize huzur getirir, barış getirir."

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KahramanmaraşKahramanmaraş Emniyet Müdürü Doğan İnci
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