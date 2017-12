Yeni yılda

ANKARA (AA) - Dünyaca ünlü seyahat dergisi "Fodor's Travel", 2018'de seyahat edilmemesi gereken yerlerle ilgili "kara liste" hazırladı.

Her yıl yayımladığı "Go List (Seyahat Edilmesi Gereken Yerler Listesi)" yanında son yıllarda bir de "No List (Seyahat Edilmemesi Gereken Yerler Listesi)" yayımlamaya başlayan dergi, 2018'de okurlarına aralarında Dünya Harikaları'nın da bulunduğu 10 farklı destinasyona seyahat etmekten kaçınmalarını önerisinde bulundu.

Listede aşırı turist ilgisinin doğal dengeye ve kültürel dokuya zarar verdiği turizm destinasyonlarının yanı sıra siyasi kaygıların ve güvenlik endişelerinin bulunduğu ülkeler yer aldı.

- Galapagos Adaları

Büyük Okyanus'ta Güney Amerika'nın kuzeybatı kıyısı açıklarında yer alan Galapagos Adaları'nın yalıtılmış konumundan ötürü zengin bir floraya ve faunaya sahip eşsiz bir kara parçası olduğuna dikkati çeken dergi, bu zengin ekosistemin yoğun turist akınından muzdarip olduğuna işaret etti.

Ekvador hükümetinin bölgeyi korumak için turizm alanında çok sıkı düzenlemelere gittiğini kaydeden dergi, kurallara uymanın bile adaların kırılgan ekosistemine zarar verebileceğine dikkati çekti.

Dergi, "Siz kurallara uysanız bile adaya dışarıdan gelebilecek küçük bir tohum ve hatta sinek bile endemik canlı popülasyonunun felaketine yol açabilir." ifadelerini kullandı.

- Yoğun turizmden artık nefes alamayan yerler

Dergi, aşırı turist ilgisinden olumsuz etkilenen başka örneklere de yer verdi.

Fodor's Travel dergisi, İtalya'nın Venedik'teki kanalların ve lagünlerin yapısına zarar verdiği gerekçesiyle büyük yolcu gemilerinin limana demirlemesini yasakladığını, Peru'nun Maçu Piçu harabelerine ziyaretçi sayısını sınırladığını ve Tayland'ın Koh Taçai Adası'nın, doğal güzelliklere verdikleri zarar nedeniyle turistlere aylarca kapatıldığı hatırlatıldı.

- Tac Mahal'e "çamur maskesi"

Dünyanın 7 harikasından biri olan Tac Mahal de derginin kara listesinde yer aldı.

17. yüzyılda Hindistan Hükümdarı Babür Şah tarafından yaptırılan mozolenin kubbesi ve 4 minaresinde hava kirliliği nedeniyle oluşan sararmanın giderilmesi için yapıya çamur sıvanacağı ve uygulamanın marta kadar süreceği belirtildi.

- Myanmar'da etnik temizlik

Güneydoğu Asya ülkesi Myanmar'ın gerek doğal gerek kültürel varlıklarıyla küresel seyyahların keşfetmesini bekleyen bir ülke olduğunu ve geçmiş yıllarda tavsiye listelerinde sıkça yer aldığını kaydeden dergi, ülkede son dönemde Arakanlı Müslümanlara uygulanan, BM'nin "etnik temizlik" olarak nitelendirdiği saldırılar nedeniyle ülkeyi ziyaret etmenin etik olmadığı vurgulandı.

Dergide, "Arakanlı Müslümanlara yönelik etnik temizlik sürdüğü müddetçe hiçbir dünyevi güzellik, bizim tavsiyemizi sürdürmemizi sağlayamaz." ifadeleri kullanıldı.

- ABD'nin ayrımcı ve güvensiz eyaleti Missouri

ABD'nin kireç taşı mağaraları, müzikli fener alayları, barbeküsü ve caz müziğiyle turistlerin uğrak yerlerinden Missouri eyaleti de ayrımcı yasaları ve ceza sistemindeki bozukluklar nedeniyle derginin kara listesinde yer aldı.

Eyaletin kısa süre önce çalışanların, etnik ayrımcılık yaptıkları gerekçesiyle işverenlerine dava açmasını yasaklayan bir düzenlemeyi kabul ettiğini, eyalet meclisi üyelerinden birinin eşcinsellerin "insan olmadığına" yönelik açıklamada bulunduğunu hatırlatan dergi, kısa süre önce Kansas'ta kaybolan bir turistin daha sonra hiç tutuklanmadığı halde bir hücrede ölü bulunduğu ve yine Kansas'ta iki kişinin Müslüman oldukları şüphesiyle polisler tarafından takip edilip vurularak öldürüldüğüne dikkat çekildi.

- Honduras'taki yüksek cinayet oranı

Orta Amerika ülkesi Honduras da dünyanın en yüksek cinayet oranlarından birine sahip olması nedeniyle listede yer aldı.

- Everest Dağı

Dergi, dünyanın en yüksek zirvesi olan Everest Dağı'nı da hayati tehlikesi ve 25 bin dolar ila 45 bin doları bulan maliyeti nedeniyle tavsiye etmedi.

Bu yıl tırmanış mevsiminde 6 dağcının hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.

- Çin Seddi'nde yapısal tahribat

Dergide, dünyanın 7 harikasından biri olan Çin Seddi'nin 2 bin yıl ayakta kaldıktan sonra günümüzde yok olma tehdidiyle karşı karşıya olduğuna işaret edildi.

Bölgedeki madencilik, inşaat ve tarım faaliyetlerinin yapıyı tahrip ettiği, bölgeye yönelik turist akınının da bu tahribata katkıda bulunduğu belirtildi.

- Küba

Orta Amerika ülkesi Küba da siyasi belirsizlikler nedeniyle bilhassa ABD vatandaşları için seyahat edilmemesi gereken yerler arasında sayıldı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde iki ülke arasında başlayan yumuşama sürecinin yeni Başkan Donald Trump tarafından askıya alınmasının ardından Küba'ya seyahat konusunda yeni kısıtlamalar getirildi.

Kısa süre önce Küba'daki Amerikalı diplomatlarda baş gösteren, sonik veya biyolojik saldırı yoluyla ortaya çıkmış olabileceği değerlendirilen işitme kaybı, baş ağrısı, mide bulantısı, denge ve görüş kaybı gibi sorunlara işaret eden dergi, her ne kadar iki hükümet de olayda üçüncü bir tarafın rolünün olduğunu öne sürse de gelişmeyi kaygı sebebi olarak niteledi.

Dünyanın en büyük seyahat ve turizm yayıncılarından biri olan "Fodor's Travel", 1936'da Macar seyyah Eugene Fodor tarafından kuruldu. Süreli yayınlar dışında seyahat rehberleri de yayımlayan dergi, internette de hizmet veriyor.