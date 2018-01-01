Yeni yılı denizde karşıladılar

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir grup vatandaş, yeni yıla denize girerek "merhaba" dedi.
Konyaaltı Plajı'nda toplanan ve kendilerine "Yaz kış denize giren Akdeniz kaplanları" adı veren grup, ateş yakarak şarkılar eşliğinde eğlendi.
Grup, 2017'nin son dakikasında 10'dan geriye sayarak denize girdi. Yeni yılı denizde karşılayan vatandaşlar, suda Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı. Grup, bir süre yüzdükten sonra denizden çıktı.
Grup adına konuşan Nail Avcı, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözünden yola çıkarak barış düşüncesiyle yeni yıla denizde girdiklerini belirtti.
Avcı, yeni yılın tüm dünyaya ve Türkiye'ye huzur, barış getirmesi temennisinde de bulundu.