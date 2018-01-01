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Yeni yılı görevlerinin başında karşıladılar

Aydın'da görevli polis, sağlık ve itfaiye çalışanları ile Uludağ'da bulunan Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri yeni yıla görevlerinin başında girdi.

Yeni yılı görevlerinin başında karşıladılar

AYDIN/BURSA (AA) - Aydın'da görevli polis, itfaiye ve sağlık çalışanları yeni yıla görevlerinin başında girdi.

Yeni yıl dolayısıyla Aydın Büyükşehir Belediyesince Atatürk Kent Meydanı'nda ışık ve ateş gösterisi gerçekleştirildi.

Meydana kurulan 2 makineden yapay kar püskürtüldü. Vatandaşların karla oynaması renkli görüntüler oluşturdu.

Öte yandan polis, itfaiye ve sağlık çalışanları 2018 yılını görevlerinin başında karşıladı.

İl genelinde güvenlik önlemlerini artıran Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri birçok noktada 971 personelle görev yaptı.

Uygulama noktalarında denetimleri sıklaştıran ekipler, araçları durdurarak arama yaptı, birçok kişinin Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunu gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Rafet Tokgöz, gazetecilere yaptığı açıklamada "Polis huzur ve güven verir" ilkesiyle çalışmalarını sürdüklerini belirterek, "Yeni yılda tüm halkımızın güveni için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Herkesin yeni yılını kutluyoruz" dedi.

İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz da komuta merkezlerinde ve hastanelerde çalışan personeli ziyaret etti. Yavuzyalçın, telsizden geçtiği anonsla tüm personelin yeni yılını kutladı.

Yavuzyılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağlık çalışanları olarak vatandaşların sağlığı ve mutluluğu için görev başında olduklarını ifade etti.

112 Acil Sağlık çalışanlarından Melek Bartan ise ailesiyle birlikte olamasalar da insanlara hizmet yapmaktan dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de muhtemel kaza ve yangınlara karşı yeni yılı görevleri başında karşıladı.

Vardiya çavuşu Ahmet Tanrıverdi, il genelinde 150 personelle görevlerinin başında olduğunu belirterek, "Bizim özel günlerde çalışmamız hiç önemli değil. Ateş savaşçıları olarak, yaptığımız meslekle gurur duyuyoruz. Ailelerimizle olamasak da biz zaten ateş savaşçıları olarak bir aileyiz. Bizim için görev daha önemli." diye konuştu.

Uludağ'da herkes eğlenirken onlar nöbet tuttu

Hafta sonuyla birleşen yılbaşı tatilinde binlerce kişinin akın ettiği Uludağ'da Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri, herkesin eğlendiği anlarda 2018'in ilk saatlerinde de nöbete devam etti.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK), asayiş, narkotik, trafik ve Ankara'dan gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ekiplerinin de aralarında bulunduğu 200 personel, 5 ayrı noktada aralıksız görev yapıyor.

Gecenin geç saatlerinde günübirlikçilerin gitmesiyle yoğunluğun yarı yarıya azaldığı Uludağ'da kalan tatilciler, oteller ve gece kulüplerine akın ederek, 2018'in ilk saatlerinde de eğlencelerini sürdürdü.

Yeni yılın ilk saatlerinde de herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için nöbetlerine devam eden ekipler, Uludağ'da güvenliği sağladı.

JAK ekipleri de kar motorlarıyla devriye gezerek, tatilcilerin kaybolma ve mahsur kalma ihtimaline karşı önlemlerini sürdürdü.

Muhabir: Mehmet Çalık-Sergen Sezgin

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