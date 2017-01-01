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Yeni yılı havaya ateş açarak karşıladılar

- Siverek ilçesinde çok sayıda kişi, güvenlik güçlerinin uyarısına rağmen yeni yıl kutlamaları sırasında havaya ateş açtı

Yeni yılı havaya ateş açarak karşıladılar

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki vatandaşlar, yeni yıl kutlamalarına farklı bir şekilde girdi.

Siverek'te yeni yıla girilmesiyle çok sayıda kişi, yeni yıla girilmesiyle tabanca ve uzun namlulu silahlarla havaya ateş etmeye başladı.

İlçenin dört bir yanından aynı anda yaklaşık 10 dakika boyunca silah sesleri susmadı. Güvenlik güçleri ilçede harekete geçti.

Kutlamalar esnasında ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi.

Vatandaşlar ise yeni yıla her yıl silahlarla havaya ateş edilerek girdikleri için herhangi bir korku yaşamadıklarını belirtti.

Bu arada, İlçe Emniyet Müdürlüğü, gündüz saatlerinde belediye hoparlöründen yılbaşı kutlaması esnasında can ve mal güvenliğine zarar gelmemesi için ateşli silah, havai fişek, maytap ve benzeri patlayıcı maddeleri kullanmamaları uyarısında bulunmuştu.

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Havai FişekKutlamaSilahSiverek
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