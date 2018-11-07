Yeni yılın en trend ışıltılı kıyafetleri n11.com’da

İSTANBUL (AA) - Bu yıl kombinlerinin vazgeçilmez parçası olan ışıltılı kıyafetler 2019’a girerken de moda severlerin ilk tercihi olmaya devam ediyor. Dolaplara renk ve enerji katan ışıltılı kıyafetler n11.com’da satışa sunuluyor.



n11.com açıklamasına göre, ışıltılı kıyafetler sadece yeni yılın habercisi olmakla kalmıyor aynı zamanda kıyafet ve kombin tercihlerine farklı ve eğlenceli bir boyut da katıyor. Kullananların enerjik ve pozitif hissetmesini ve yeni yıla bol ışıltı saçarak girmesini sağlayan ışıltılı kıyafetler 18-19 Kış Koleksiyonlarında da yerini almaya devam ediyor. Işıltılı kıyafetlerin yanı sıra metalik parçalar da dolapların bir numaralı parçası olmaya devam ediyor. Mutluluğun ve enerjinin sembolü olan ışıltılı ve metalik kıyafetler birbirinden farklı model ve tasarımlarla n11.com’da satışa sunuluyor.

Hem gündüz hem gece giyimine uygun olan parlak elbiseler, etekler, ceket ve montlar yılbaşında enerjik ve iddialı olmak isteyenlerin ilk tercihi olmaya devam ediyor. Yeni yıl öncesinde gardırobunu ışıltılı ve capcanlı parçalarla süslemek ve kombinlerine renk katmak isteyenler için en trend kıyafetler n11.com’da modaseverler ile buluşuyor.