KIRIKKALE/SİVAS (AA) - Kırıkkale ve Sivas'ta dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeklerine altın hediye edildi.

Kırıkkale Valisi Mehmet İlker Haktankaçmaz ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Yüksek İhtisas Hastanesinde yeni yılın ilk dakikalarında doğum yapan Nazan Kaplan'ın bebeği Yusuf Yiğit ve Zümrüt Yıldırım'ın bebeği İkbal'e altın taktı.

Haktankaçmaz ve Saygılı, hastane çalışanlarına da karanfil hediye etti.

Vali Haktankaçmaz, 2017'nin 2016 yılından daha güzel olmasının herkesin temennisi olduğunu belirterek, "2016 yılı Türkiye açısından sıkıntılı geçti. Hiç arzu etmediğimiz, beklemediğimiz ihanetlerle karşı karşıya kaldık. Terör saldırılarıyla karşı karşıya kaldık. Deyim yerindeyse Türkiye 4 koldan baskı altına alınmış oldu. İnşallah bugünleri gördük. 2017 bu yüzden daha iyi, güzel şeylerin olacağın bir yıl olacaktır. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum, gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyorum." diye konuştu.

Haktankaçmaz ve beraberindekiler ayrıca Cumhuriyet Polis Merkezi, Kırıkkale Belediyesi İtfaiyesi ve 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışanları ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

- Sivas

Sivas Valisi Davut Gül ve Belediye Başkanı Sami Aydın ile beraberindekiler de Sivas Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen Fatih Gülhanım Tiryaki çiftinin üçüncü çocukları Ayşe Betül'e altın taktı.

Vali Gül ve Belediye Başkanı Aydın, aileye dileklerini iletti.



