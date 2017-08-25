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Yeni Zelanda Afganistan’daki asker sayısını 10'dan 13'e çıkaracak

MELBOURNE (AA) - Yeni Zelanda Savunma Bakanı Mark Mitchell, NATO'dan gelen talep üzerine Afganistan’da görev yapan asker sayısını 10’dan 13’e çıkaracaklarını açıkladı.Mitchell, bakanlığın resmi sayfasından yayımlanan açıklamasında,...

Yeni Zelanda Afganistan’daki asker sayısını 10'dan 13'e çıkaracak

MELBOURNE (AA) - Yeni Zelanda Savunma Bakanı Mark Mitchell, NATO'dan gelen talep üzerine Afganistan’da görev yapan asker sayısını 10’dan 13’e çıkaracaklarını açıkladı.

Mitchell, bakanlığın resmi sayfasından yayımlanan açıklamasında, Afganistan’da NATO Müttefik Kuvvetleri Misyonunda görev yapan 10 Yeni Zelandalı askeri personele ek olarak 3 asker daha göndereceklerini belirtti.

Yeni Zelanda’nın 2001'den bu yana Afganistan’ın istikrarına katkıda bulunduğunu dile getiren Mitchell, bu ülkedeki kötüleşen güvenlik durumundan dolayı uluslararası toplumun yeniden bölgeye odaklandığını söyledi.

Mitchell, ‘‘Ülkeler, Afganistan'ın terör örgütlerine güvenli bir liman haline gelmesini önlemek için katkılarını artırma kararları alıyor. Yeni Zelanda, Afganistan'daki istikrarı desteklemeye ve uluslararası terörizm tehdidine karşı ortaklarımızın yanında durmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Halihazırda Afganistan’daki 10 Yeni Zelandalı, başkent Kabil’deki Afgan Ulusal Ordusu Polis Akademisi’nde eğitim veriyor. Yeni gönderilecek 3 askeri personelden 2'sinin Kabil’deki Görev Merkezinde diğerinin de akademide görev yapacağı belirtildi.

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