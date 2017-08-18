Yeni Zelanda'da ana muhalefet lideri rakibinin düşen seçim tabelasını düzeltti

MELBOURNE (AA) - Yeni Zelanda'da ana muhalefetteki İşçi Partisinin Lideri Jacinda Ardern seçim kampanyasını yürüttüğü bölgede, rakibi Başbakan Bill English'in seçim afişinin yer aldığı tabelanın düştüğünü görerek tabelayı yerine koydu.

Yeni Zelanda'da 23 Eylül'de yapılacak genel seçime hazırlanan Ardern, en büyük rakibi, Ulusal Parti Lideri Başbakan English'in resminin ve parti sloganının bulunduğu yere düşmüş tabelayı partili arkadaşlarıyla kaldırarak yerine astı.

Yeni Zelanda gazetesi Stuff'ta yer alan habere göre, yıkılan seçim tabelasının ayağa kaldırılmasına yardım eden Ardern, daha önce partisine ait düşen bir tabelanın da Başbakan English'in ekibi tarafından yerine asıldığını açıkladı.

Ardern, "Bilmeniz için söylüyorum onlar da (Ulusal Parti) benimkini düzeltmişlerdi, böyle adil oldu." dedi.

Rakibi Ardern'in bu davranışını sosyal medya hesabından değerlendiren Bill English de "Hey teşekkürler Jacinda Ardern, bizim tabelalardan birini düzelttiğin için minnettarız. Bill." mesajını paylaştı.

Yeni Zelanda'da gelecek ay yapılacak seçim öncesinde, İşçi Partisinin Lideri Andrew Little ani bir kararla istifa etmiş, yerine yardımcısı 37 yaşındaki Jacinda Ardern getirilmişti.

Ardern ve ekibi son 3 seçimi kazanan iktidardaki Ulusal Partiye karşı mücadele veriyor.

Son yapılan anketlere göre, Başbakan Bill English'in liderliğindeki Ulusal Parti yüzde 43,7, İşçi Partisi yüzde 35,5, NZF yüzde 11,2, Yeşiller 8,1 oranında Yeni Zelandalılardan destek görüyor.