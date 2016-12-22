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Yeni Zelanda'da yangın: 3 ölü, 3 yaralı

MELBOURNE (AA) - Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde bir evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.Yeni Zelanda radyosunun haberine göre, sabah Auckland'ın güneyinde iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın...

Yeni Zelanda'da yangın: 3 ölü, 3 yaralı

MELBOURNE (AA) - Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde bir evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Yeni Zelanda radyosunun haberine göre, sabah Auckland'ın güneyinde iki katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olayda, 5 yaşında bir erkek çocuğu ile 66 ve 69 yaşlarında iki kadın öldü. Aynı aileden 3 yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 5 yaşındaki kız çocuğu ile 69 yaşındaki erkeğin durumunun iyi olduğu ancak 47 yaşındaki erkeğin hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
AucklandYangınYeni Zelanda
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