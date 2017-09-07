Yeni Zelanda'dan Arakanlı Müslümanlara yardım

MELBOURNE (AA) - Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Gerry Brownlee, Myanmar'ın Arakan eyaletinde yaşanan insani krizin çözümüne destek amacıyla bölgeye 1,5 milyon dolarlık yardım yapacaklarını bildirdi.

Bakan Brownlee, yaptığı yazılı açıklamada, krizden etkilenen Myanmar ve Bangladeş sınırındaki Arakanlı Müslümanlara Kızılhaç aracılığıyla 1,5 milyon dolarlık insani yardım göndereceklerini belirtti.

Yardım paketinde gıda, su ve sağlık malzemesi ile giysi gibi eşyalar olacağını kaydeden Brownlee, "Yeni Zelanda hükümeti Arakan eyaletindeki şiddet olaylarından ve insani krizden derin endişe duyuyor." dedi.

Brownlee, Myanmar hükümetinden, sivilleri korumasını ve insani yardımların şiddet olaylarından etkilenen tüm topluluklara dağıtılmasını sağlamak için gerekli önlemleri almasını istedi.