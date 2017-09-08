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Yeni Zelanda'dan Pasifik'te havacılık güvenliğine destek

- Dışişleri Bakanı Brownlee, Pasifik’teki turizm ve ticaretin yanı sıra seyahat edeceklerin güvenliğini sağlamak amacıyla havacılık güvenliğine 8.3 milyon dolar destekte bulunacaklarını açıkladı

Yeni Zelanda'dan Pasifik'te havacılık güvenliğine destek

MELBOURNE (AA) - Yeni Zelanda Dışişleri Bakanı Gerry Brownlee, Pasifik’teki turizm ve ticaretin yanı sıra seyahat edeceklerin güvenliğini sağlamak amacıyla havacılık güvenliğine 8.3 milyon dolar destekte bulunacaklarını bildirdi.

Brownlee, Dışişleri Bakanlığı'nın resmi internet sayfasında yaptığı açıklamada, Pasifik'teki havacılık güvenliğine katkıda bulunmak için beş yıl boyunca bölgedeki 9 ülkeye, ekipman, eğitim ve uluslararası havacılık yükümlülüklerinin yerine getirilmesine için 8.3 milyon dolar (11.5 milyon Yeni Zelanda doları) maddi destek yapacaklarını belirtti.

Desteğin Pasifik'teki turizm ve ticaretin yanı sıra seyahat edecek halkın, özellikle de Yeni Zelandalıların güvenliğini sağlamamaya yönelik olacağına işaret eden Brownlee, "Pasifik’teki ada ülkeleri küresel havacılık güvenliği ve güvenlik standartlarını yerine getirmelidir. Bu finansman, bu standartları karşılamaları için onlara yolcu ve bagaj tarama ekipmanları sağlamada yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

Hükümetinin yapacağı maddi yardımın, Pasifik Adaları Sivil Havacılık Güvenliği ve Güvenlik Anlaşması imzalayan ülkelere sağlanacağını aktaran Brownlee, söz konusu ülkelerin Niue, Cook Adaları, Vanuatu, Kiribati, Tuvalu, Solomon Adaları, Tonga, Samoa ve Nauru olduğunu kaydetti.

Brownlee, havacılık gereksinimlerinin artmasıyla güvenlik ve tarama ekipmanlarının da ihtiyaca göre yenilenmesi gerektiğini vurgulayarak, yapılacak yardımın Yeni Zelanda Sivil Havacılık Otoritesi tarafından uygulanacağı bilgisini paylaştı.

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