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Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası sular altında

- Avustralya’da 8 kişinin ölümüne neden olan Debbie Kasırgası, Kuzey Adası'nda su baskınlarına yol açtı

Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası sular altında

MELBOURNE (AA) - Avustralya'nın Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde 8 kişinin ölümüne neden olan Debbie Kasırgası'nın etkisi altına giren Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nda yaklaşık 2 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Radio New Zealand'ın haberine göre, Kuzey Adası'nda yer alan Edgecumbe kenti, kasırganın yol açtığı aşırı yağışlar nedeniyle sular atında kaldı.

Adada aşırı yağışların devam ettiği bölgelerde binlerce kişinin önlem olarak güvenli bölgelere tahliye edilmesi çağrısı yapılırken, Rangitaiki Nehri'nin taşması sonucu yaklaşık 200 evin sular altında kaldığı, kentten yaklaşık 2 bin kişinin traktör ve botlarla tahliye edildiği belirtildi.

Polis, sel sularının bazı bölgelerde 2 metrenin üzerine çıktığını, adada kaybolan bir kişinin arandığını, can kaybının yaşanmadığını açıkladı.

Aşırı yağışların, Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda da etkili olmaya başladığı, Auckland kentinde hava trafiğinin aksadığı, birçok uçak seferinin ertelendiği yada rötarlı yapıldığı kaydedildi.

Geçen haftadan itibaren Avustralya'nın Yeni Güney Galler ve Queensland eyaletlerinde etkili olan Debbie Kasırgası, 8 kişinin ölümüne yol açmış, Avustralya'da binlerce kişi güvenli bölgelere tahliye edilmişti.

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Debbie KasırgasıSu BaskınlarıYeni Zelanda
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