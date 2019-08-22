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Yeniden dünya ikincisi oldular!

Türkiye, küresel pazarda süren durgunluğa ve artan risklere rağmen “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde, 44 firma ile yer aldı.

Yeniden dünya ikincisi oldular!
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Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR (Engineering News Record), tüm dünyada ekonomi çevreleri tarafından ilgiyle takip edilen, müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayımladığı “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesini açıkladı. 

ENR’ın hazırladığı analizdeki veriler, küresel ekonomik belirsizlikten en çok etkilenen sektörlerden olan inşaat sektöründe durgunluğun devam ettiğini ortaya koydu. Uluslararası inşaat pazarında 2017 yılında gözlenen kıpırdanma “Küresel pazar yönünü yeniden yukarıya mı çeviriyor?” sorularının sorulmasına neden olmuştu. Ancak ENR verilerine göre; 2018 yılında uluslararası inşaat pazarının büyüklüğü yalnızca %1’lik artışla 482,4 milyar ABD Doları’ndan 487,3 milyar ABD Doları’na çıktı. Küresel pazarın büyüklüğü, 2012 – 2014 döneminde ise 500 - 544 milyar ABD Doları bandında seyretmişti.

ENR'ın “Küresel Pazar Risk Taşıyor” başlıklı bülteninde, küresel inşaat sektörünün 2018 yılında zayıf bir performans gösterdiği belirtilirken; halen çeşitli fırsatlar barındırsa da içinden geçtiğimiz dönemde başarısız olan çok sayıda büyük ölçekli uluslararası firma dikkate alındığında risklerin sürdüğüne işaret edildi. Bültende, bu çerçevede dünya liginde yer alan firmaların risklere temkinli yaklaşarak hedeflerini küçülttüklerinden de bahsedildi.

Türkiye, zorluklara rağmen yerini korumayı başardı

Uluslararası müteahhitlik pazarının durgun seyrettiği 2018 yılında Türkiye performansını koruyarak sıralamada yine ikinci sırada yer aldı. ENR listesindeki Türk firmalarının sayısı 2018 yılında 44 oldu. Listedeki Türk firmalarının toplam pazar payı ise aynı yıl için %4,6 oldu. 

Türk müteahhitlerinin bölgesel gelirlerdeki payı ana pazarlar olan Ortadoğu'da %9,7’den %10,4’e yükselirken, Asya'da %4'ten %2,1’e geriledi. Firmalarımızın pazar payı, Afrika'da çok değişmeyerek %5,6 olurken, Avrupa’da ise sınırlı artışla %7’ye ulaşıldı.

YENİGÜN: Zorluklara rağmen ikinci sıradayız, hedefimiz payımızı arttırmak

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, ENR listesinin açıklanmasının ardından şu değerlendirmeyi yaptı: 

"Küresel ve ulusal ekonomideki kırılganlıklara rağmen sektörümüzün ‘dünya devler ligi’nde, 40’ı Türkiye Müteahhitler Birliği üyesi olmak üzere toplam 44 müteahhitlik firmamız ile yerimizi koruyor olmamız büyük önem taşımaktadır. 

Müteahhitlerimiz, son dönemde yurt içinde artan zorluklar nedeniyle yurtdışına daha çok yoğunlaşmış ve bu pazarlarda 2019 yılı Ocak - Temmuz döneminde 5,6 milyar ABD Doları tutarında toplam 130 proje üstlenmiştir. Böylece yurtdışı müteahhitlik hizmetlerimiz kapsamında bugüne kadar 124 ülkede 386 milyar ABD Doları tutarında 9.782 projeye ulaşılmıştır. Yıl sonunda ise yeni proje tutarında 2018'de yakaladığımız 20 milyar ABD Doları düzeyine tekrar ulaşmayı amaçlıyoruz. 

Uluslararası pazarlardaki konumumuzu daha da güçlendirmemiz için firma ölçeklerinin büyütülmesi ile firmalarımızın ortak iş yapma bilincinin artırılması ve teknik müşavirlik sektörümüzün de desteklenerek güçlendirilmesi önem taşımaktadır.

Uluslararası pazarlardaki konumumuzu daha da güçlendirmemiz için firma ölçeklerinin büyütülmesi ile firmalarımızın ortak iş yapma bilincinin artırılması ve teknik müşavirlik sektörümüzün de desteklenerek güçlendirilmesi önem taşımaktadır.

Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin, ekonomiye döviz girdisi, ihracat, istihdam ve sektörel rekabet gücüne katkıları başta olmak üzere sürdürülebilir büyüme açısından önemi son derece büyüktür. 

Bu çerçevede Birliğimiz öncülüğünde, yurtiçinde yapılanmasını tamamlamış, dünya taahhüt sektöründe ağırlığı olan ve bölgesinde lider “Türk Müteahhitliği” markasını oluşturarak; uluslararası pazardan aldığımız payın 2030’larda %7’lere, diğer bir ifadeyle yılda 50 milyar ABD Doları yeni iş tutarına yükselmesini amaçlıyoruz.”

"Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesindeki Türk firmaları
 

FİRMA LİSTESİ 2018 yılı gelirlerine göre sıralama 2017 yılı gelirlerine göre sıralama
1 RÖNESANS 33 36
2 LİMAK 67 68
3 TEKFEN  69 98
4 TAV 71 70
5 YAPI MERKEZİ 77 82
6 ANT YAPI 87 86
7 ENKA 92 79
8 ALARKO 105 101
9 GAMA 118 108
10 ÇALIK ENERJİ  119 104
11 MAPA 126 119
12 GÜLERMAK 127 171
13 NUROL 128 154
14 ONUR 131 147
15 DOĞUŞ 135 124
16 IC İÇTAŞ 139 165
17 YÜKSEL 142 131
18 KUZU  147 142
19 DEKİNSAN 148 164
20 KOLİN 151 180
21 ESTA 156 159
22 TACA 159 **
23 YENİGÜN 163 205
24 ESER 164 150
25 KAYI 168 166
26 AD KONUT 170 **
27 GAP 172 73
28 ANEL 175 176
29 AE ARMA-ELEKTROPANÇ 176 156
30 STFA  179 170
31 TEPE  184 153
32 SUMMA  188 226
33 GÜRBAĞ 190 189
34 NATA 193 **
35 İLK 203 194
36 CENGİZ 211 225
37 ÜSTAY 216 232
38 KUR 217 237
39 POLAT YOL  219 228
40 ÖZKAR 222 235
41 ZAFER 228 231
42 BAYBURT 229 195
43 MAKYOL  231 209
44 MBD  248 247
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