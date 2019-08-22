Yeniden dünya ikincisi oldular!

Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR (Engineering News Record), tüm dünyada ekonomi çevreleri tarafından ilgiyle takip edilen, müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri esas alarak yayımladığı “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesini açıkladı.



ENR’ın hazırladığı analizdeki veriler, küresel ekonomik belirsizlikten en çok etkilenen sektörlerden olan inşaat sektöründe durgunluğun devam ettiğini ortaya koydu. Uluslararası inşaat pazarında 2017 yılında gözlenen kıpırdanma “Küresel pazar yönünü yeniden yukarıya mı çeviriyor?” sorularının sorulmasına neden olmuştu. Ancak ENR verilerine göre; 2018 yılında uluslararası inşaat pazarının büyüklüğü yalnızca %1’lik artışla 482,4 milyar ABD Doları’ndan 487,3 milyar ABD Doları’na çıktı. Küresel pazarın büyüklüğü, 2012 – 2014 döneminde ise 500 - 544 milyar ABD Doları bandında seyretmişti.



ENR'ın “Küresel Pazar Risk Taşıyor” başlıklı bülteninde, küresel inşaat sektörünün 2018 yılında zayıf bir performans gösterdiği belirtilirken; halen çeşitli fırsatlar barındırsa da içinden geçtiğimiz dönemde başarısız olan çok sayıda büyük ölçekli uluslararası firma dikkate alındığında risklerin sürdüğüne işaret edildi. Bültende, bu çerçevede dünya liginde yer alan firmaların risklere temkinli yaklaşarak hedeflerini küçülttüklerinden de bahsedildi.



Türkiye, zorluklara rağmen yerini korumayı başardı



Uluslararası müteahhitlik pazarının durgun seyrettiği 2018 yılında Türkiye performansını koruyarak sıralamada yine ikinci sırada yer aldı. ENR listesindeki Türk firmalarının sayısı 2018 yılında 44 oldu. Listedeki Türk firmalarının toplam pazar payı ise aynı yıl için %4,6 oldu.



Türk müteahhitlerinin bölgesel gelirlerdeki payı ana pazarlar olan Ortadoğu'da %9,7’den %10,4’e yükselirken, Asya'da %4'ten %2,1’e geriledi. Firmalarımızın pazar payı, Afrika'da çok değişmeyerek %5,6 olurken, Avrupa’da ise sınırlı artışla %7’ye ulaşıldı.



YENİGÜN: Zorluklara rağmen ikinci sıradayız, hedefimiz payımızı arttırmak



Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün, ENR listesinin açıklanmasının ardından şu değerlendirmeyi yaptı:



"Küresel ve ulusal ekonomideki kırılganlıklara rağmen sektörümüzün ‘dünya devler ligi’nde, 40’ı Türkiye Müteahhitler Birliği üyesi olmak üzere toplam 44 müteahhitlik firmamız ile yerimizi koruyor olmamız büyük önem taşımaktadır.



Müteahhitlerimiz, son dönemde yurt içinde artan zorluklar nedeniyle yurtdışına daha çok yoğunlaşmış ve bu pazarlarda 2019 yılı Ocak - Temmuz döneminde 5,6 milyar ABD Doları tutarında toplam 130 proje üstlenmiştir. Böylece yurtdışı müteahhitlik hizmetlerimiz kapsamında bugüne kadar 124 ülkede 386 milyar ABD Doları tutarında 9.782 projeye ulaşılmıştır. Yıl sonunda ise yeni proje tutarında 2018'de yakaladığımız 20 milyar ABD Doları düzeyine tekrar ulaşmayı amaçlıyoruz.



Uluslararası pazarlardaki konumumuzu daha da güçlendirmemiz için firma ölçeklerinin büyütülmesi ile firmalarımızın ortak iş yapma bilincinin artırılması ve teknik müşavirlik sektörümüzün de desteklenerek güçlendirilmesi önem taşımaktadır.



Uluslararası pazarlardaki konumumuzu daha da güçlendirmemiz için firma ölçeklerinin büyütülmesi ile firmalarımızın ortak iş yapma bilincinin artırılması ve teknik müşavirlik sektörümüzün de desteklenerek güçlendirilmesi önem taşımaktadır.



Yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin, ekonomiye döviz girdisi, ihracat, istihdam ve sektörel rekabet gücüne katkıları başta olmak üzere sürdürülebilir büyüme açısından önemi son derece büyüktür.



Bu çerçevede Birliğimiz öncülüğünde, yurtiçinde yapılanmasını tamamlamış, dünya taahhüt sektöründe ağırlığı olan ve bölgesinde lider “Türk Müteahhitliği” markasını oluşturarak; uluslararası pazardan aldığımız payın 2030’larda %7’lere, diğer bir ifadeyle yılda 50 milyar ABD Doları yeni iş tutarına yükselmesini amaçlıyoruz.”



"Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesindeki Türk firmaları



FİRMA LİSTESİ 2018 yılı gelirlerine göre sıralama 2017 yılı gelirlerine göre sıralama 1 RÖNESANS 33 36 2 LİMAK 67 68 3 TEKFEN 69 98 4 TAV 71 70 5 YAPI MERKEZİ 77 82 6 ANT YAPI 87 86 7 ENKA 92 79 8 ALARKO 105 101 9 GAMA 118 108 10 ÇALIK ENERJİ 119 104 11 MAPA 126 119 12 GÜLERMAK 127 171 13 NUROL 128 154 14 ONUR 131 147 15 DOĞUŞ 135 124 16 IC İÇTAŞ 139 165 17 YÜKSEL 142 131 18 KUZU 147 142 19 DEKİNSAN 148 164 20 KOLİN 151 180 21 ESTA 156 159 22 TACA 159 ** 23 YENİGÜN 163 205 24 ESER 164 150 25 KAYI 168 166 26 AD KONUT 170 ** 27 GAP 172 73 28 ANEL 175 176 29 AE ARMA-ELEKTROPANÇ 176 156 30 STFA 179 170 31 TEPE 184 153 32 SUMMA 188 226 33 GÜRBAĞ 190 189 34 NATA 193 ** 35 İLK 203 194 36 CENGİZ 211 225 37 ÜSTAY 216 232 38 KUR 217 237 39 POLAT YOL 219 228 40 ÖZKAR 222 235 41 ZAFER 228 231 42 BAYBURT 229 195 43 MAKYOL 231 209 44 MBD 248 247