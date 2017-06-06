Yeniden görebilmek için yardım bekliyor

SİNOP (AA) - Sinop'ta yaşayan, 20 yaşındayken halk arasında "tavuk karası" olarak bilinen "retinitis pigmentosa" hastalığı sonucu görme yetisini kaybeden Şükrü Purçlutepe, yeniden görmesini sağlayacak ameliyat için yardım bekliyor.

Genç yaşta geçirdiği hastalık sonrası iki gözü de görme yetisini kaybeden 53 yaşındaki Purçlutepe, hayatını ailesi ve arkadaşlarının yardımıyla sürdürüyor.

Son tetkiklerinde yeniden görebilmesi için umut ışığı doğan Purçlutepe, Sinop Valiliğinin izniyle açılan yardım kampanyası kapsamında hayırseverlerin desteğini bekliyor.

Purçlutepe, hayatının baharında geçirdiği hastalığın kendisini görebilme yeteneğinden yoksun kıldığını söyledi.

Daha sonra defalarca tedavi olmak istediğini ancak bunun bir türlü nasip olmadığını dile getiren Purçlutepe, şimdi bir umut ışığı doğduğuna işaret etti.

Ameliyat edilmesi durumunda sağ gözünün görme yetisini tekrar kazanacağını vurgulayan Purçlutepe, şunları kaydetti:

"Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan tetkiklerde, biyonik göz ameliyatı ile sağ gözümün tekrar görme yeteneği kazanabileceği anlaşıldı. Maliyeti çok yüksek olan bu ameliyat için başlatılan yardım kampanyasına destek bekliyorum. Valiliğimizin izniyle Ziraat Bankasında adıma açılan yardım hesaplarında 500 bin lira toplanırsa hemen ameliyatı olacağım ve yeniden görebileceğim."

Purçlutepe, yardım kampanyanın 30 Haziran'da sona ereceğini ifade etti.



