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Yeniden yapılandırma başvurularında süre uzatımı

- Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuru, bildirim ve beyan süresi 27 Ağustos'a uzatıldı.

Yeniden yapılandırma başvurularında süre uzatımı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı kararıyla kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuru, bildirim ve beyan süresi 27 Ağustos'a uzatıldı.

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına yönelik kanuna ilişkin başvuru süresi uzatıldı.

Kararda, "7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yenide Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'un 2, 3, 4, 7 ve 8'inci maddeleri ile 10. maddesinin 6, 7 ve 8. fıkralarından yararlanmak için öngörülmüş olan başvuru, bildirim ve beyan sürelerinin 27 Ağustos'a (bu tarih dahil) kadar uzatılmasına, aynı kanunun 9. maddesinin 17. fıkrası gereğince karar verilmiştir." ifadesi yer aldı.

Buna göre, süre uzatımı kararı, Hazine ve Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen, dava, inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan alacaklarla kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları ve eksik işçilik prim tutarlarıyla kesinleşmemiş idari para cezalarını kapsıyor.

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