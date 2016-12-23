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Yeniköy'de karaya oturan yük gemisi kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Boğazı'ndan geçtiği sırada Yeniköy yakınlarında önceki gün karaya oturan Panama bayraklı yük gemisi, 3 günlük çalışmanın sonunda kurtarıldı.İstanbul Boğazı'ndan kuzey-güney yönlü geçişi sırasında...

Yeniköy'de karaya oturan yük gemisi kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Boğazı'ndan geçtiği sırada Yeniköy yakınlarında önceki gün karaya oturan Panama bayraklı yük gemisi, 3 günlük çalışmanın sonunda kurtarıldı.
İstanbul Boğazı'ndan kuzey-güney yönlü geçişi sırasında 21 Aralık'ta Yeniköy yakınlarında karaya oturan 188 metre boyunda 47 bin 500 groston ağırlığındaki Panama bayraklı "Star Harmony" adlı yük gemisinin kurtarma çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başladı.
Çalışmaların ardından kurtarılan gemi, bulunduğu yerden çekilerek İstanbul Gemi Trafik Hizmetlerine bağlı römorkörler eşliğinde Ahırkapı iskelesine götürüldü.
Bu arada bugün sürdürülen kurtarma çalışmaları sırasında İstanbul Boğazı'ndaki gemi geçişlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmadı.
İstanbul Boğazı'nda kuzey-güney geçişi yapan Panama bayraklı "Star Harmony" adlı yük gemisi, 21 Aralık Çarşamba günü Yeniköy yakınlarında karaya oturmuş, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamıştı. Dün başlatılan kurtarma çalışmalarına akşam saatlerinde ara verilmişti.

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Yeniköyde Yük Gemisinin Karaya OturmasıStar Harmonyİstanbul Boğazı
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