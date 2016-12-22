Yeniköy'de yük gemisinin karaya oturması

İSTANBUL (AA) - İstanbul Boğazı'ndan geçtiği sırada Yeniköy yakınlarında karaya oturan Panama bayraklı yük gemisini kurtarma çalışmaları geçici olarak durduruldu.
İstanbul Boğazı'ndan kuzey-güney yönlü geçişi sırasında dün Yeniköy yakınlarında karaya oturan 188 metre boyunda 47 bin 500 groston ağırlığındaki "Star Harmony" adlı yük gemisinde, kaptanın talebi üzerine sabah saatlerinde kurtarma çalışması başlatıldı.
Bu kapsamda, boğaz trafiği de 08.00-12.00 saatlerinde transit gemi geçişlerine çift yönlü kapatıldı.
Belirlenen saatler arasında kurtarma çalışmasının başarılı olamaması nedeniyle boğaz trafiği güney-kuzey yönünden transit gemi geçişlerine yeniden açıldı. Kurtarma çalışmalarına, prosedür gereği yarın sabaha kadar ara verildi. Kurtarma çalışmalarına yarın devam edilecek.
Öte yandan olay yerine sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı "Kurtarma 3" ve "Nene Hatun" römorkörleri, yük gemisine eşlik etti.