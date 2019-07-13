Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar londra makedonya turkcell twitter türkiye
2020’de Yollarda!
2020’de Yollarda!
Kapalıçarşı'da altın
Kapalıçarşı'da altın
NVIDIA’nın yeni Game Ready sürücüsü
NVIDIA'dan yenilikler
“Korkutan teknoloji“ Deepfake
Korkutan teknoloji!
Tarımda uzmanlığa hibe desteği
Tarımda uzmanlığa hibe

Yenilenen Fiat Ducato, 9 ileri otomatik şanzımanla geliyor

- Güçlü donanım, verimli motor seçenekleri ve teknolojik özelliklere kavuşan Fiat Ducato'nun Türkiye’de satışına 2019 yılının son çeyreğinden itibaren başlanması planlanıyor - Fiat Professional dünyasının ilk yüzde 100 elektrikli seri üretim ticari aracı Ducato Electric’in ise Türkiye’de 2020’nin ikinci yarısından itibaren satışa sunulması hedefleniyor

Yenilenen Fiat Ducato, 9 ileri otomatik şanzımanla geliyor
banner17

İSTANBUL (AA) - Fiat Ducato, ticari araç kullanıcılarının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak güçlü donanım ve teknolojik özelliklerle yenilendi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Avrupa başta olmak üzere birçok farklı ülkede segmentinin satış lideri olan Fiat Ducato, güçlü donanım, verimli motor seçenekleri ve teknolojik özelliklere kavuşarak yenilendi. Fiat Professional Ailesi’nin ilk seri üretim elektrikli üyesi de Ducato oldu.

Ducato’nun 2020 yılı model ailesi Euro 6D emisyonuna sahip çevreci motor seçenekleriyle de öne çıkıyor. Yenilenen Ducato’da, akıllı alternatör, elektrik kontrollü yakıt pompası ve eko modu gibi özellikleri bünyesinde barındıran Eko Paketi ile yakıt verimliliğine odaklanıldı.

Türkiye’de satışına 2019 yılının son çeyreğinden itibaren başlanması planlanan Ducato ayrıca, ilk kez 9 ileri otomatik şanzıman seçeneğiyle tercih edilebilecek.

Fiat Professional dünyasının ilk yüzde 100 elektrikli seri üretim ticari aracı Ducato Electric’in ise Türkiye’de 2020’nin ikinci yarısından itibaren satışa sunulması hedefleniyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Fiat
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5